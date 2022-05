Ruski vojak zapustil bojišče: 'Nisem več hotel biti del tega'

"Bili smo umazani in utrujeni. Ljudje okoli nas so umirali. Nisem več hotel biti del tega, pa sem bil," je v intervjuju za ameriško televizijo povedal vojak in dodal, da ni edini, ki je to storil. Po podatkih britanskih obveščevalcev nekateri vojaki celo zavračajo izvajanje ukazov.

Ko so ga nadrejeni 22. februarja prosili, naj jim izroči svoj mobilni telefon, ni vedel, v kaj se pravzaprav spušča, pravi ruski častnik. "Nobenega pojasnila nismo prejeli. Tisto noč smo ure in ure risali bele črte na vojaških vozilih. Rekli so mi, naj napišem črko Z – kot v filmu Zorro." Naslednji dan so ga skupaj z ostalimi vojaki odpeljali na Krim. "Iskreno, nisem verjel, da bomo napadli Ukrajino," pravi. Ker niso imeli mobilnih telefonov, tudi niso imeli stika s preostalim svetom. "Nekateri fantje so že takrat dali odpoved. Napisali so izjavo, da želijo zapustiti vojsko, in so šli. Ne vem, kaj se je zgodilo z njimi. Jaz sem ostal, ne vem, zakaj," je povedal.

Naslednji dan so odšli na bojišče. Več tednov je spal na škatlah z granatami. Pred Ukrajinci je skrival svoj obraz, saj ga je grizel občutek krivde in sramu. Kot trdi, nihče od vojakov ni vedel, kakšen cilj imajo njihovi nadrejeni in predsednik Vladimir Putin. Trditve slednjega, da je Ukrajino treba 'denacificirati', do vojakov niso prišle. "Nihče nam ni govoril o ukrajinskih nacistih. Pravzaprav sploh nismo razumeli, za kaj gre in kaj počnemo tukaj," je dejal. "Bilo mi je nerodno, sram me je bilo," je dodal.