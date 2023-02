Ruski daljinsko vodeni 'ubijalec tankov' nad leoparde in abramse

Štirje markerji, oboroženi s protitankovskimi raketami, so v ukrajinsko regijo Donbas napoteni s ciljem, da uničijo ameriške abramse in nemške leoparde, je za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti zatrdil nekdanji prvi mož Roskozmosa Dmitrij Rogozin, ki je v četrtek povedal, da so že prispeli v Ukrajino.

Marker je avtonomno vozilo, ki po videzu in oborožitvi spominja na majhen oklepnik. Ima gosenično platformo, ki bi jo lahko opremili z nizom senzorjev in orožja. Med njimi je tudi lasten zračni dron ter kupola s strojnico in protitankovskimi raketami.

Nekdanji generalni direktor ruske državne vesoljske agencije Roskozmos, ki je trenutno vodja skupine vojaških svetovalcev Carskih volkov, je pojasnil, da so elektronski pomnilnik tega vrhunskega najsodobnejšega vozila seznanili s fotografijami tankov, vozilo pa jih tako samodejno prepozna in uniči, poroča The Defense Post.

15. januarja je prek Telegrama sporočil, da bo Marker po testiranju na ruskem kozmodromu Vostočni "ognjeni krst" opravil v Ukrajini. V četrtek je nato Rogozin sporočil, da so Markerji prispeli po načrtu in dodal, da so vanje začeli nalagati slike tarč, razvijati bojne algoritme in nameščati močno protitankovsko orožje, poroča Newsweek.