Nekdanji ruski diplomat: Putin ni pameten, le srečo ima. In tudi ta se mu izteka

"Rusija je sprožila nov ogromen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo," je v nočnem videonagovoru sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Napadi, ki so po njegovih besedah prizadeli več regij, so povzročili izpad elektrike za skoraj 1,5 milijona gospodinjstev. Oglasil pa se je tudi nekdanji ruski diplomat Boris Bondarev, ki je zaradi vojne v Ukrajini zapustil misijo v Ženevi. Dejal je, da ima ruski predsednik Vladimir Putin "srečo, ne pa tudi pameti" ter da se njegova sreča izteka.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru spregovoril o novem ruskem napadu na ukrajinsko infrastrukturo, zaradi katerega je brez elektrike ostalo skoraj 1,5 milijona gospodinjstev. Kot je dejal, so napadi prizadeli več ukrajinskih regij na zahodu, jugu, vzhodu in tudi središču države, poroča BBC. Kljub temu je Zelenski zagotovil, da je ukrajinska obramba sestrelila večino od 36 ruskih raket in brezpilotnih letal, prav tako pa da takšni napadi ne bodo zaustavili ukrajinskega vojaškega napredovanja. "Seveda še nimamo tehničnih zmožnosti, da bi ruske zračne napade popolnoma preprečili. Do tega bomo prišli postopoma, v to sem prepričan, s pomočjo naših partnerjev," je dejal ukrajinski voditelj.

icon-expand Uničenje v Odesi FOTO: AP

V številnih zračnih napadih, ki so se v Ukrajini zvrstili od preteklega tedna, je bila uničena skoraj tretjina ukrajinskih elektrarn in drugih energetskih objektov. Namestnik župana zahodnega mesta Lvov Sergij Kiral je v soboto povedal, da je ruska strategija prav ta, da pred zimo poškodujejo kritično infrastrukturo pred zimo in prenesti vojno na območja onkraj frontne črte. "Bolj uspešne kot bodo ukrajinske oborožene sile na frontnih linijah, slabše bo za ljudi na domačih frontah. Rusija bo namreč ciljala na civiliste in kritično infrastrukturo," je dejal. Tudi v petek pa so se zoper državo okupatorko vrstile nove obtožbe. Zelenski je namreč takrat dejal, da je Rusija na jezu hidroelektrarne v regiji Herson, ki je pod nadzorom ruskih sil, postavila mine. Uničenje jezu Kakhovka bi za več 100.000 okoliških prebivalcev pomenilo hudo nevarnost poplav. Rusija je sicer obtožbe zanikala ter dejala, da je jez v nevarnosti le zaradi ukrajinskih raket.

Vendar pa je v zadnjih dneh ob napredovanju ruskih sil Herson zapustilo več tisoč civilistov. V soboto je bila izdana tudi nova direktiva ruskih oblasti, v kateri so civiliste pozvali, naj takoj zapustijo območje. Ukrajinske oborožene sile so medtem sporočile, da so ruske enote v soboto zapustile dve vasi v regiji Herson, vendar pa BBC trditev ni uspel neodvisno preveriti. Medtem je lokalni regije Belgord sporočil, da sta bili v ukrajinskem granatiranju ubiti dve osebi. 'Za Putina je to zdaj tudi boj za politično preživetje. Poraz v vojni bi zanj pomenil konec' Nekdanji ruski diplomat, ki je delal za rusko stalno misijo pri Uradu Združenih narodov v Ženevi, a je misijo zaradi vojne v Ukrajini zapustil, Boris Bondarev je po poročanju Sky Newsa dejal, da ima Vladimir Putin "srečo, ne pa pameti" ter da se njegova sreča izteka. Meni, da je bilo 20 let njegove oblasti za Putina velika sreča. "Ni pameten, le srečo ima. In mislim, da je njegove sreče zdaj konec," je dejal. Bondarev, ki je delal na področju jedrske razorožitve, je opisal stopnjo Putinovega obupa: "Po izgubljeni vojni bo moral svojim elitam in prebivalstvu razložiti, zakaj je tako. In zelo mogoče je, da bo pri razlagi naletel na nekaj težav." Prepričan je, da bo vojni sledilo obdobje notranjih pretresov, v katerem bo opozicija skušala odstaviti Putina in njegove pribočnike.

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP

"Da bi zmagal v tej vojni, je pripravljen žrtvovati tudi 20 milijonov ljudi. To je zanj postal tudi boj za politično preživetje. Poraz v vojni bi zanj pomenil konec," je dodal. Zaradi odločitev, da prihodnje leto število ruskih sil poveča za 137.000 vojakov, se je moral ruski predsednik soočiti tudi z obtožbami, da mlade in neizkušene nabornike vodi v smrt. Spet drugi so prepričani, da so bili v tem konfliktu prevarani in zavedeni. Dva meseca strahu za Bondareva Bondarev trenutno biva v Ženevi. Ko so ruski tanki februarja prečkali ukrajinsko mejo, a na svojem položaju je moral ostati še do maja. Moral je namreč zaključiti še določene odprte zadeve. "V teh dveh mesecih me je bilo zelo strah," je dejal ter pojasnil, da so se po začetku vojne vsi "kolegi" izkazali za vojne hujskaše ter da so bili zadovoljni s tem, kar se dogaja. "Ne morem več delati za to vlado, za to državo. Ne morem več sodelovati pri vojnih zločinih in strašnih napakah, zločinih proti našim prihodnjim generacijam," je dejal.

