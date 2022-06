Ruski guverner: Ukrajina znova napadla rusko naselje Tetkino

"V vasi Tetkino je zgodaj zjutraj znova prišlo do napadov. Napadi so bili izvedeni na most in lokalna podjetja," je sporočil in dodal, da morajo informacije o škodi in morebitnih žrtvah še preveriti.

Ruske oblasti so sicer vse od začetka vojne v Ukrajini 24. februarja poročale o več napadih na to rusko regijo, ki naj bi jih izvedla Ukrajina. Do napadov naj bi večkrat prišlo tudi v mestu Tetkino.