Ruski obrambni minister si je ogledal fronto v Ukrajini

"Vodja ruske vojaške oblasti je preletel območja namestitve oboroženih sil in si ogledal prednje položaje ruskih enot na območju posebne vojaške operacije, " je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Poročilo še pravi, da je minister poslušal poročila poveljnikov in se pogovarjal z vojaki, katerim se je tudi zahvalil za "vzorno izpolnjevanje dolžnosti".

Obisk naj bi bil namenjen predvsem oskrbovanju oboroženih sil. Po delni mobilizaciji, ki jo je septembra ukazal ruski predsednik Vladimir Putin, so se številni naborniki pritoževali, da so bili poslani na bojišče z nezadostno opremo in usposobljenostjo.

Šojgu si je ogledal fronto v Ukrajini že poleti. Novembra so ministra znova opazili v poveljniškem štabu enot, odgovornih za vojno v Ukrajini. Putin še ni bil na fronti vse od začetka vojne februarja – za razliko od ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki se je večkrat pojavil na fronti, da bi govoril z vojaki.