Prebegli ruski pilot: Hotel sem narediti konec genocidu nad ukrajinskim narodom

Maksim Kuzminov, 28-letni ruski pilot helikopterja Mi-8, ki je skupaj z njim prebegnil v Ukrajino, je v svojem prvem televizijskem intervjuju povedal, da je "zamenjal stran v vojni, ker se je hotel postaviti po robu genocidu". Načet prestopa so gradili kar pol leta. Ukrajinska obveščevalna služba trdi, da so zaradi zasežene opreme in podatkov že "znatno oslabili bojno sposobnost sovražnikovega letalstva". Z njim sta bila še dva člana posadke, ki pa o načrtih Kuzminova nista vedela ničesar, zato sta začela bežati proti ruski meji in se "vesti agresivno", zato so ju bili "prisiljeni likvidirati".

"Žal mi zaradi vsega, kar se dogaja, zaradi smrti, solz in krvi ... V Ukrajini ni niti nacistov niti fašistov ... Sama ideja o prebegu je bila moja. Stopil sem v kontakt s predstavniki ukrajinske vojaške obveščevalne službe ter jim pojasnil svojo situacijo, oni pa so mi ponudili varnost in mi obljubili nove dokumente in denarno nagrado," je zatrdil ruski pilot Maksim Kuzminov, ki je pred ukrajinske kamere stopil v črni majici z državnim grbom Ukrajine.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav ni želel govoriti o podrobnostih svoje vloge v ruski invaziji, pa je dejal, da občuti obžalovanje, ker da "to, kar se dogaja, ni nič drugega kot genocid nad ukrajinskim narodom". Šifra: Sinicja Da je ruski pilot Ukrajini predal helikopter Mi-8, smo že poročali. V ponedeljek pa je ukrajinske vojaška obveščevalna služba (GUR) objavila, da je omenjeni ruski pilot pristal v Ukrajini 9. avgusta in jim "izročil pomembne dokumente in tajno tehnično opremo". Ukrajinski mediji o operaciji GUR-a in obrambnega ministrstva poročajo pod šifro Sinicja in trdijo, da so zaradi zasežene opreme in podatkov že "znatno oslabili bojno sposobnost sovražnikovega letalstva".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To bo imelo dolgoročne in bistvene posledice za sovražnikove načrte, ukrajinski obveščevalni službi pa bo omogočilo boljše razumevanje sovražnikovih komunikacijskih in varnostnih sistemov," sta na skupni tiskovni konferenci s Kuzimovom povedala predstavnika ukrajinskega obrambnega ministrstva Andrij Jusov in Artem Ševčenko.



Na družbenih omrežjih sledil ukrajinski vojaški obveščevalni službi Po navedbah Jusova je celoten postopek trajal pol leta, odkar je Kuzminov stopil v stik z ukrajinskimi oblastmi in izrazil željo, da prebegne v Ukrajino. "Že decembra lani sem se odločil, da nočem sodelovati v kriminalni vojni proti Ukrajini. Vzgib za to je bilo polno razumevanje vsega, kar se dogaja. Razumem, da je ta vojna zločinska, zato sem se odločil, da v njej ne sodelujem. V Rusiji imam lastno letalo, dobro plačo in dve stanovanji. Vse to mi ne pomeni nič zdaj. Glavno je, da se ne borim več proti Ukrajini," je povedal pilot.

icon-expand Prebegli ruski pilot Maksim Kuzminov FOTO: Twitter

"Na družbenih omrežjih sem sledil GUR-u in vsi kontakti so bili tam. Tako smo začeli tajno dopisovanje. Ukrajinski agenti niso imeli nič zraven, to je bila povsem moja odločitev, nihče mi je ni vsilil. Okoli pol leta smo gradili načrt, ki se je nazadnje 9. avgusta udejanil," je povedal Kuzminov, ki je nato tisti dan popoldne z dvema članoma posadke poletel z letališča v Kursku.



Njegova tovariša so bilii "prisiljeni likvidirati" Po Kuzminovih navedbah vse ni šlo gladko, saj naj bi med prečkanjem meje nanj streljal ruski helikopter, pri čemer je bil lažje ranjen, a vseeno varno pristal na ukrajinski strani. Toda z njim sta bila še dva člana posadke, ki pa o njegovih načrtih nista vedela ničesar, pobegnila sta iz helikopterja in začela bežati proti ruski meji, pri čemer naj bi se "začela vesti agresivno", zato so ju bili "prisiljeni likvidirati", povzemajo dogajanje pri ukrajinski vojaški obveščevalni službi.

icon-expand Ukrajinska vojska je zdaj bogatejša za ruski helikopter Mi-8. FOTO: Youtube