Ruski pilot Ukrajini predal helikopter Mi-8, na Krimu odjeknile eksplozije

Šestmesečna skrivna operacija ukrajinske vojaške obveščevalne agencije GUR je v sredo obrodila sadove. Ruskega pilota so namreč uspeli prepričati, da je z vojaškim helikopterjem Mi-8 prebegnil v Ukrajino. Dva druga člana posadke, ki za načrt nista vedela, naj bi bila likvidirana. Medtem naj bi Kijev v sredo razstrelil glavno raketno bazo na okupiranem Krimu in uničil ruski protiraketni obrambni sistem. Ukrajina pa se med hudimi spopadi na vzhodu in jugu države pripravlja na praznovanje dneva neodvisnosti, izdano je opozorilo za povečano nevarnost pred ruskimi napadi.

Ukrajinska vojaška obveščevalna agencija GUR je sporočila, da je na enem od ukrajinskih letališč ruski vojaški helikopter Mi-8. Kot poroča Ukrajinska pravda, jim je neimenovani vir iz obveščevalne službe povedal, da je skušal GUR ruskega pilota v sodelovanje prepričati več kot šest mesecev. Medtem so proruski družbeni mediji poročali, da je helikopter na letališču pristal po naključju, potem ko je postala posadka dezorientirana. Po poročanju medija gre za dragoceno pridobitev za ukrajinske zračne sile. "To je bila operacija obveščevalne službe. Helikopter se je premaknil po načrtu," je za Reuters povedal tiskovni predstavnik GUR Andrij Jusov.

Ruski helikopter

Uspešna operacija zajetja delujočega ruskega helikopterja in njegovega pilota predstavlja drzno potezo, s katero so si okrepili svoje omejene zaloge letalstva, ob tem pa bi lahko pridobili tudi dragocene obveščevalne podatke o ruskih zračnih silah. Pilot naj bi skupaj s helikopterjem pristal v vzhodni Ukrajini, dva druga ruska člana posadke, ki nista vedela za načrt, pa naj bi bila kasneje "likvidirana". Po poročanju Kyiv Posta je Rus v sredo z ruskim Mi-8 AMTSh pristal v vojaški zračni bazi Poltava v Harkovu. Ukrajinski vojaški novinar Jurij Butusov pa je ob sklicevanju na neimenovane vire v ukrajinskem vojaškem poveljstvu poročal, da bo helikopter, ki je polno operativen, po pregledu služil v ukrajinskih oboroženih silah.

Po njegovih besedah gre sicer za prvo znano namerno predajo tovrstne vrhunske vojaške opreme. Ukrajina sicer ruskim vojakom, ki bi z orožjem prebegnili na ukrajinsko stran, ponuja denarno nagrado. Skupaj s helikopterjem je pilot prinesel tudi dele večnamenskih bojnih letal Su-27 in Su-30SM, ki naj bi jih prevažali med dvema ruskima letalskima bazama, še poroča Kyiv Post. Jusov je medtem sporočil tudi, da je bila pilotova družina pred njegovim prebegom iz Rusije pripeljana v Ukrajino. Ukrajina naj bi uničila ruski protiraketni obrambni sistem na Krimu Po zavzetju ukrajinskega polotoka Krim februarja 2014 so ruske oborožene sile na rtu Tarhankut vzpostavile glavno raketno oporišče. Tam so po poročanju Forbsa namestili tudi protiletalski sistem dolgega in srednjega dosega S-400, protiladijski sistem Bastion in več radarjev, vključno z radarjem Podlet K1.

Prav to tarčo pa naj bi v sredo razstrelile ukrajinske oborožene sile. Ukrajinski obveščevalci so objavili videoposnetek eksplozije, ki naj bi odjeknila okoli 10. ure zjutraj po lokalnem času. Navedb nismo mogli neodvisno preveriti. Forbes ugotavlja, da so ukrajinske letalske sile rusko oporišče verjetno zadele z raketami Storm Shadow ali balističnimi raketami S-200. A napad bi lahko izvedla tudi brezpilotna letala ali saboterji. Svetovalec izgnanega ukrajinskega župana Mariupola Petro Andriuščenko je sporočil, da naj bi bil v napadu zadet sistem Bastion. Ukrajinski obveščevalci pa so sporočili, da je bil uničen tudi sistem S-400, skupaj z vsemi raketami in osebjem. "Glede na omejeno število tovrstnih sistemov v sovražnikovem arzenalu je to boleč udarec za okupatorjev sistem zračne obrambe," so sporočili v uradni izjavi. Protiletalski sistem S-400 je lahko zadel tako cilje v zraku kot tudi na kopnem in morju, imel pa je tudi možnost zadeti več kot 400 kilometrov oddaljene zračne cilje. Ruske oblasti napada niso komentirale. Povečana nevarnost ob dnevu neodvisnosti, Rusija ob zori napadla Dnipro Napadi na ukrajinsko ozemlje se medtem nadaljujejo tudi ob dnevu neodvisnosti, ki ga 24. avgusta obeležuje Ukrajina. Rusija je po poročanju portala Radio Svobodna Evropa zgodaj zjutraj na mesto Dnipro izvedla raketni napad in v njem ranila sedem oseb. Med ranjenimi naj bi bili trije moški in štiri ženske. Eksplozije v mestu je na Telegramu potrdil tudi guverner regije Dnipropetrovsk Serhij Ljsak, ki je sporočil tudi, da je bil uničen transportni objekt. Poškodovanih pa da je bilo tudi več kot 10 civilnih objektov, med njimi banka, bencinska črpalka, hotel, kmetijsko podjetje, tovarna pohištva, upravna stavba in dve stanovanjski stavbi. Tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ihnat je v izjavi dejal, da je Rusija napadla z balističnimi raketami S-300, Iskander-K in Iskander-M. Dodal je, da je ukrajinska zračna obramba uspela sestreliti eno raketo. Dan neodvisnosti v Ukrajini, voščilo v imenu Slovenije izrekel tudi Golob Ukrajinske obveščevalne službe so medtem izdale opozorilo, da ob dnevu neodvisnosti obstaja povečana nevarnost ruskih zračnih napadov na Ukrajino. Medtem pa zaveznice državi v vojni že izrekajo voščila in obljube.

