Ruski Su-57 uničil svojega neubogljivega brezpilotnega partnerja Okhotnika

Številni so sprva menili, da so bili priča "prijateljskemu ognju", kjer je rusko vojaško letalo po nesreči sestrelilo drugo rusko letalo. Ali pa, da je ukrajinski lovec sestrelil ruskega. Kmalu zatem pa je postalo jasno, da so Ukrajinci pravzaprav opazovali uničenje najnovejšega ruskega orožja – brezpilotnega letala S-70, znanega kot Okhotnik.

Rusko-ukrajinska vojna je sicer videla že številne brezpilotne letalnike, a ničesar podobnega ruskemu S-70. Tehta več kot 20 ton in naj bi imel doseg do 6.000 kilometrov.

Razbitine, ki so padle na tla, so tako hitro pritegnile ukrajinske preiskovalce, ki so začeli preučevati ostanke letala, ki je ob padcu zanetilo požar v enem izmed bližnjih stanovanjskih objektov.

Dron Okhotnik je zasnovan za prevoz bomb in raket ter je sposoben izvajati tako napade na tla kot zračne tarče, poleg tega pa lahko služi tudi za izvidniške naloge. Pomembno je tudi, da je zasnovan za sodelovanje z ruskimi lovci Su-57 pete generacije, kar je del naprednega ruskega bojnega sistema. Dron je v razvoju že od leta 2012, prvič pa je poletel leta 2019.

Do nedavnega ni bilo nobenih dokazov, da bi Rusija Okhotnika uporabila v vojni v Ukrajini. Letalo je bilo sicer opaženo na letališču Akhtubinsk v južni Rusiji, od koder potekajo napadi na Ukrajino. Zato je možno, da je bil neuspešen let eden prvih poskusov Moskve, da to novo orožje preizkusi v bojnih razmerah. Med razbitinami so ukrajinski preiskovalci našli tudi ostanke ruskih izstrelkov, ki uporabljajo satelitsko navigacijo, kar jih naredi še nevarnejše in bolj uničujoče.