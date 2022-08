Ruski turisti v kopalkah izdajajo položaje protiletalske obrambe

Ruski turisti, ki počitnikujejo na Krimu, pa so po naključju razkrili položaje sistemov protiletalske obrambe, saj so se slikali poleg njih in fotografije objavili na družbenih omrežjih. "Morda smo pregrobi z ruskimi turisti, kdaj pa kdaj so lahko precej koristni. Tako kot ta človek, ki se je slikal na položaju ruske protiletalske obrambe blizu Jevpatorije na zasedenem Krimu. Hvala in nadaljujte dobro delo," je na Twitterju zbodlo ukrajinsko obrambno ministrstvo.