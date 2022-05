Ruski vojaški helikopter kršil zračni prostor Finske

Tiskovni predstavnik finskega obrambnega ministrstva je dejal, da je bil v incident udeležen ruski helikopter tipa Mi-17, ki je v jutranjih urah vstopil štiri do pet kilometrov globoko v finski zračni prostor. Strokovnjaki so ob tem opozorili, da je mogoče pričakovati rusko ustrahovanje Finske in Švedske, saj obe državi razmišljata o vstopu v Nato, da bi se bolje zaščitili pred Moskvo. Med drugim so omenili tudi možnost kibernetskih napadov, direktno vojaško posredovanje pa sicer izključujejo.

Kot je sporočilo finsko ministrstvo, je to že drugič v mesecu dni in drugič od začetka leta, da so zabeležili vdor ruskega letala ali helikopterja v njihov zračni prostor. 8. aprila je namreč v finski zračni prostor za kratek čas že vstopilo transportno letalo ruske vojske.