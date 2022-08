Ruski vojaški padalec po pobegu: Nič dobrega ne delamo, nikogar ne osvobajamo

Kot poroča CNN, je Filatijev prvi pripadnik ruske vojske, ki je javno kritiziral invazijo na Ukrajino ter zapustil državo. Za ameriški medij je povedal, da so njegovi soborci utrujeni, lačni in razočarani. "Razumeli smo, da smo vpleteni v resen konflikt, zaradi katerega uničujemo mesta, ne osvobajamo pa nikogar," je dejal.

Ob tem je dodal tudi, da številni v razlogih, ki jih je za vojno navajala ruska vlada, niso videli smisla. Vedeli so le, da uničujejo mirna življenja ljudi: "Občutek, da ne delamo ničesar dobrega, je močno vplival na našo moralo."

Povedal je, da je bila njegova enota predhodno nameščena na Krimu, nato pa so jih poslali v Herson. Bili so slabo opremljeni, razlage za invazijo pa skoraj ni bilo. Ne vojaki ne njihovi poveljniki tako niso vedeli, kaj se ob vstopu v Ukrajino od njih pričakuje. Kmalu pa je sledilo tudi razočaranje, ki so ga prinesli razlogi Rusije za invazijo. Ko so prišli v Herson, so se namreč soočili z domačini, ki niso želeli biti "osvobojeni", je povedal.

Filatijev je kot vojaški padalec služil v 56. zračno-jurišnem polku, vključen pa je bil tudi v prizadevanja za zavzetje Mikolajeva. Vendar pa so ga zaradi poškodbe evakuirali z območja. Zdaj, ko je iz Rusije pobegnil na neznano lokacijo, je opisal, da je ruski vojski, ko je bil še na območju, primanjkovalo osnovne opreme, prav tako pa tudi brezpilotnih letalnikov. "Naše vojašnice so stare okoli 100 let in ne morejo sprejeti vseh naših vojakov," je dejal ter dodal, da je tudi njihovo orožje zastarelo.