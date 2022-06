Rusko napredovanje v Donbasu, tudi Lisičansku grozi obkolitev

Rusija vse bolj stopnjuje svoje napade na vzhodni ukrajinski fronti. Zaradi vse večjega napredovanja ruskih sil v Lisičansku se bo morala ukrajinska vojska morda umakniti iz tega ključnega mesta, saj ji sicer grozi obkolitev. Ruskim silam je namreč že uspelo zavzeti dve vasi na jugu mesta. Ključni svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je dejal, da je bitka za Severodonetsk in Lisičansk dosegla "strašljiv vrhunec". Medtem naj bi ruska mornarica dobila ukaz za polaganje min v pristaniščih Odesa in Očakov, z namenom blokade ukrajinskega izvoza žita pa naj bi že minirala tudi reko Dneper.

Ključni svetovalec ukrajinskega predsednika Aleksij Arestovič je po poročanju BBC-ja dejal, da bi ruske sile lahko kmalu obkolile mesti Severodonetsk in Lisičansk in jih odrezale od ukrajinskega ozemlja. "Grožnja taktične ruske zmage obstaja, a tega še niso storili," je dejal. Ruske sile so sicer naredile velik napredek in se nevzdržno približujejo Lisičansku. Zavzele so že dve naselji, ki ležita južno od tega strateško pomembnega mesta, ukrajinska vojska pa se bo mogoče, da prepreči obkolitev, morala umakniti iz mesta.

icon-expand Hudi boji tudi v Lisičansku. FOTO: Profimedia

"Cilj okupatorja tukaj je nespremenjen, postopoma želijo uničiti celoten Donbas," je v svojem večernem videonagovoru dejal Volodimir Zelenski. Ruske sile namreč na regijo izvajajo hude raketne in topniške napade. Zahodne voditelje je ob tem še enkrat pozval, naj pohitijo z dostavo obljubljenega orožja. Britansko ministrstvo za obrambo je medtem navedlo, da so ruske sile ta teden napredovale več kot pet kilometrov proti južnemu obodu Lisičanska. "Nekatere ukrajinske enote so se umaknile, verjetno zato, da bi se izognile obkolitvi. Večja učinkovitost Rusije na tem območju pa je verjetno posledica nedavne okrepitve enot in velike koncentracije napadov," ocenjujejo britanski uradniki. V sredo je medtem Rusija nadaljevala tudi z obstreljevanjem še enega pomembnega ukrajinskega mesta - Harkov. Vanj se je po izgonu ruskih sil začelo vračati vse več civilistov, a zdaj se je strah, da bi lahko Moskva načrtovala nov napad na regijo, vrnil. ZDA: Ruski mornarici naročeno naj v ukrajinskih črnomorskih pristaniščih polaga mine Ameriška obveščevalna služba je objavila satelitske posnetke, ki prikazujejo škodo, ki so jo v začetku tega meseca povzročili ruski raketni napadi na drugem največjem ukrajinskem terminalu za žito v bližnjem Mikolajevu. V sredo so prav v tem mestu napadli rezervoarje za shranjevanje sončničnega olja, poroča Guardian. Rusija je sicer polaganje min v ukrajinskih črnomorskih pristaniščih zanikala zanikala ter predstavila svojo verzijo zgodbe: da Ukrajinci minirajo svoja lastna pristanišča.

icon-expand Žitni terminal v Mikolajevu FOTO: Profimedia

ZDA sicer pravijo, da njihove obveščevalne službe poročajo o usklajeni ruski strategiji, ki poskuša odrezati dele obale, ki so še vedno pod ukrajinskim nadzorom. "Združene države imajo informacije, da ima črnomorska flota ukaz, naj učinkovito blokira ukrajinski pristanišči Odesa in Očakov," je dejal ameriški uradnik. Kljub ruskim trditvam, da ne minirajo severozahoda Črnega morja, je dejal, da lahko zagotovi, da njihova zagotovila niso resnična. "Imamo tudi informacije, da so ruske sile pred tem minirale reko Dneper," je dodal. "Učinka ruskih ukrepov, ki so povzročili prekinitev pomorske trgovine v severnem delu Črnega morja in naredili regijo nevarno za plovbo, ni mogoče podcenjevati, saj je ukrajinski morski izvoz ključnega pomena za svetovno prehransko varnost," je dejal uradnik. Prav tako se je pojavil tudi posnetek, ki kaže resno škodo na vsaj dveh rezervoarjih za sončnično olje na terminalu v ukrajinskem črnomorskem pristanišču, ki jo je povzročil raketni napad v sredo. Kremelj je sicer zanikal, da skuša povzročiti svetovno lakoto. Prav tako trdijo, da iz Ukrajine ne kradejo žita. A v začetku tedna je Margarita Simonjan, vodja ruskega medija RT, predlagala, da je prav to strategija Rusije. "Začela se bo lakota, zaradi česar bodo odpravili sankcije in znova postali naši prijatelji. Spoznali bodo namreč, da je nemogoče ne biti prijatelj z nami," je dejala na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu. Nike v Rusiji dokončno zaprl trgovine Ameriški proizvajalec športne opreme Nike je sporočil, da dokončno zapušča ruski trg in tam ne namerava ponovno odpreti svojih trgovin. Te je prvotno zaprl začasno v okviru sankcij proti Rusiji zaradi njene vojaške invazije na Ukrajino. "Nike se je odločil, da zapusti ruski trg. Posledično v tej regiji ne bosta več na voljo Nikova spletna stran in mobilna aplikacija. Trgovine smo pred časom začasno zaprli in jih ne bomo več odprli," je skupina zapisala v sporočilu za javnost.