Sabotažo Severnega toka snoval vrh ukrajinske vojske, Zelenski ni bil obveščen

Na vrsti je tokrat nova neodvisna preiskava dogodka iz septembra 2022, ki sta jo družno izvedla The Washington Post in nemški Der Spiegel. V središču tokratne zgodbe je Roman Červinski, 48-letni polkovnik, ki služi v eni od enot za specialne operacije ukrajinske vojske. Červinski naj bi bil koordinator napada, poročata časnika, ki se sklicujeta na anonimne vire ukrajinskih in evropskih uradnikov, ki so seznanjeni s podrobnostmi operacije.

Nadziral je logistiko in podporo za šestčlansko ekipo, ki je najela jadrnico z uporabo lažne identitete in potapljaško opremo za namestitev eksplozivnih naprav na cevovode. Eksplozije so uničile tri od štirih plinovodov, ki sestavljajo Severni tok 1 in Severni tok 2, zaradi česar se je zgodil okoljsko uničujoč izpust plina v Baltsko morje blizu Bornholma na Danskem.