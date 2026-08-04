'Safari na ljudi': dron preganjal ukrajinskega prodajalca sadja

Po poročanju lokalnih kanalov Telegram, je posnetek domnevnega napada ruskega drona na ukrajinskega civilista nastal danes zjutraj na tržnici v Hersonu. Očividci so opisali, kako je bezpilotni letalnik dlje časa zasledoval neoboroženega moškega okoli avtomobila, nato pa je strmoglavil proti njemu in eksplodiral.

Kasneje se je na spletu pojavila še ena fotografija, ki prikazuje moškega, kako sedi v bližini vozila, za akterim se je skrival. Kot so opisali ob njej, moški napad očitno preživel in jo odnesel zgolj s poškodbami.

Slednje dokazuje tudi posnetek, ki je zakrožil na spletu. Moški beži pred letečim zasledovalcem in se mu skuša izogniti z umikanjem za vozilo, a dron mu vztrajno sledi, dokler ne sledi eksplozija.

Kot še poročajo ukrajinski mediji, naj bi dron zasledoval prodajalca sadja, ki ni povezan z ukrajinsko vojsko, prav tako pa v času napada ni bil oborožen.

Lokalni mediji so prepričani, da je to le še en dokaz o ciljno usmerjenih napadih ruske vojske na civiliste v Hersonu. "Da bi razumeli, kakšna bitja sedijo za kontrolnimi točkami na levem bregu. Upamo, da bodo te slike vidne v mnogih delih sveta," so še zapisali.

Beloruski medij Nexta je medtem napad opisal z besedami "safari na ljudi". V komentarjih so se zvrstili komentarji, ki so dejanje označili za "barbarsko" vprašali pa so se tudi po vesti ruskih vojakov.

"Rusija v Hersonu lovi civiliste s FPV droni, kot da bi šlo za videoigro. To ni taktika na bojišču, ampak posnet vojni zločin. Kje je v tem Mednarodno kazensko sodišče?" pa je zapisal še eden od uporabnikov spleta.

So se pojavili pa tudi takšni, ki so se spraševali, kako lahko s posnetka razberejo, da gre res za ruski dron, pa tudi, da sta grozodejstev krivi obe strani v vojni.