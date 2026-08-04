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Ukrajina

'Safari na ljudi': dron preganjal ukrajinskega prodajalca sadja

Herson, 04. 08. 2026 10.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Herson dron napad (X)

Na spletu se je pojavil posnetek domnevnega ruskega brezpilotnika kamikaze, ki v Hersonu neumorno zasleduje neoboroženega moškega, nato pa strmoglavi proti njemu in eksplodira. Dron naj bi lovil prodajalca sadja, ki naj ne bi imel nobene povezave z ukrajinsko vojsko. Safari na ljudi, so bili ob tem zgroženi nekateri, ki izpostavljajo, da gre za le še en dokaz o ciljno usmerjenih napadih ruske vojske na civiliste v Hersonu.

Po poročanju lokalnih kanalov Telegram, je posnetek domnevnega napada ruskega drona na ukrajinskega civilista nastal danes zjutraj na tržnici v Hersonu. Očividci so opisali, kako je bezpilotni letalnik dlje časa zasledoval neoboroženega moškega okoli avtomobila, nato pa je strmoglavil proti njemu in eksplodiral.

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Slednje dokazuje tudi posnetek, ki je zakrožil na spletu. Moški beži pred letečim zasledovalcem in se mu skuša izogniti z umikanjem za vozilo, a dron mu vztrajno sledi, dokler ne sledi eksplozija.

Kasneje se je na spletu pojavila še ena fotografija, ki prikazuje moškega, kako sedi v bližini vozila, za akterim se je skrival. Kot so opisali ob njej, moški napad očitno preživel in jo odnesel zgolj s poškodbami.

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Kot še poročajo ukrajinski mediji, naj bi dron zasledoval prodajalca sadja, ki ni povezan z ukrajinsko vojsko, prav tako pa v času napada ni bil oborožen.

Lokalni mediji so prepričani, da je to le še en dokaz o ciljno usmerjenih napadih ruske vojske na civiliste v Hersonu. "Da bi razumeli, kakšna bitja sedijo za kontrolnimi točkami na levem bregu. Upamo, da bodo te slike vidne v mnogih delih sveta," so še zapisali.

Beloruski medij Nexta je medtem napad opisal z besedami "safari na ljudi". V komentarjih so se zvrstili komentarji, ki so dejanje označili za "barbarsko" vprašali pa so se tudi po vesti ruskih vojakov.

"Rusija v Hersonu lovi civiliste s FPV droni, kot da bi šlo za videoigro. To ni taktika na bojišču, ampak posnet vojni zločin. Kje je v tem Mednarodno kazensko sodišče?" pa je zapisal še eden od uporabnikov spleta.

So se pojavili pa tudi takšni, ki so se spraševali, kako lahko s posnetka razberejo, da gre res za ruski dron, pa tudi, da sta grozodejstev krivi obe strani v vojni.

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Prišli v kopalkah, odnesli so jih na nosilih

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