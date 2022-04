Sankcije za družino Lavrov: hči odraščala v ZDA, pastorka razkošno živela v Londonu

Poročali smo že o Putinovih hčerkah Katerini Tihonovi in Mariji Voroncovi, ki so ju prizadele sankcije ZDA, Združenega kraljestva in EU. Tarča sankcij proti ruskim uradnikom in njihovim družinskim članom pa sta tudi hčerka in pastorka ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Slednja je v minulih letih uživala razkošno življenje v Londonu, kjer ima pri svojih 26 letih v lasti luksuzno stanovanje.

icon-expand Ekaterina Vinokurova, ko je bila zaposlena v dražbeni hiši Christie's FOTO: Profimedia

Ekaterina Vinokurova (rojena Ekaterina Sergejevna Lavrova) je edina hči Sergeja Lavrova, ruskega zunanjega ministra in tesnega sodelavca Vladimirja Putina, in njegove soproge Marije Lavrove, filologinje in učiteljice ruskega jezika in književnosti. Tarča sankcij je tudi Marija. O 40-letni Ekaterini so v ruski javnosti krožile številne govorice, med drugim tudi ta, da ne obvlada ruščine in da živi v ZDA. Ekaterina oziroma Catherine, kot je znana v ZDA, se je namreč rodila v New Yorku in je otroštvo preživela v Ameriki, saj je bil njen oče med letoma 1981 in 1988 višji svetovalec sovjetske misije pri Združenih narodih. Študirala je politične vede na Univerzi v Kolumbiji, leto dni pa še na londonski šoli za ekonomske in politične vede.

V Londonu je tudi spoznala svojega moža Aleksandra Vinokurova, ki je sin enega od ruskih farmacevtskih magnatov in je tudi sam zelo vpliven poslovnež. Tudi Saša, kot ga kliče, je od 12. leta odraščal v tujini. Diplomiral je na univerzi v Cambridgeu, v Angliji pa je delal za ameriško podjetje. Poročila sta se leta 2008 v Moskvi, kjer naj bi tudi stalno prebivala. V zakonu sta se jima rodila sin in hčerka. Po študiju je Ekaterina najprej nekaj časa delala v PR, nato pa se je preusmerila v umetnost. Med drugim je delala v ruski izpostavi svetovno znane dražbene hiše Christie's, kjer se je povzpela celo do direktorskega mesta. Nato pa se je leta 2016 podala na samostojno pot, ko je z zbirateljico in mecenko sodobnih umetnikov Anastasio Karnejevo ustanovila podjetje Smart Art, ki se ukvarja s produkcijo in organizacijo razstavnih projektov.

Kot je dejala v enem od pogovorov, je ponosna na to, da je vse, kar je dosegla, dosegla z lastnim trudom. "Nikoli nisem skrivala, kdo je moj oče. Vendar skoraj nikoli ne govorim o tem. In vsi, ki me poznajo, vedo, da mi je v življenju pomagalo zelo malo ljudi. Seveda pa je bila največja pomoč izobrazba, ki sem jo dosegla," je dejala. Ne glede na to, ali je razkošno živela zaradi lastnega truda in uspeha ali zaradi vplivnega očeta, je zaradi očeta in ruske vojne v Ukrajini tudi sama postala tarča sankcij, ki vključujejo prepoved potovanj v Združeno kraljestvo, prepoved finančnih transakcij in zamrznitev premoženja. 26-letna pastorka si lasti luksuzno stanovanje v Londonu Že marca je britanska vlada uvedla sankcije proti Polini Kovalevi, 26-letni pastorki Sergeja Lavrova. Čeprav je Lavrov uradno že 50 let poročen z Marijo, se v javnosti le redko pojavljata skupaj. Vlogo žene že zadnji dve desetletji igra 51-letna Svetlana Poljakova, s katero Lavrov ni poročen, a velja za njegovo neuradno ženo. Njuno razmerje je "javna skrivnost".

Poljakova naj dejansko ne bi imela prave službe, v preteklosti je vodila nekaj poslov, ki pa niso bili preveč uspešni. Uradno je zaposlena na ministrstvu za zunanje zadeve Rusije, kjer naj bi imela tudi velik vpliv. "Če ji nekdo ni všeč, ga lahko odpusti. Udeležuje se uradnih dogodkov. Občasno spremlja Lavrova na srečanjih s Putinom," so neimenovani vir z ruskega zunanjega ministrstva povzemali tuji mediji. A za navadnega uradnika na ministrstvu je Svetlana neverjetno bogata. V Moskvi je namreč kupila stanovanje v elitni soseski, katerega vrednost je ocenjena na 5 do 7 milijonov evrov. V lasti naj bi imela tudi bogato zbirko avtomobilov. Vsega tega si (samo) s plačo zaposlene na ministrstvu ne bi mogla privoščiti. Zato se v ruski javnosti že dlje časa pojavljajo špekulacije, od kod ji pravzaprav denar. Njen nekdanji mož, s katerim je imela hčerko Polino, ni pretirano bogat.

icon-expand Polina Kovaleva FOTO: Profimedia

Njena 26-letna hčerka Polina Kovaleva ima v lasti luksuzno stanovanje v Londonu. Stanovanje v Kensingtonu je leta 2016, pri komaj 21 letih, kupila za 4,4 milijona funtov (5,2 milijona evrov). "Plačala je z gotovino. Brez kredita. £4.4m. Lahko nekdo pojasni, kako je to možno? Njen edini vir denarja je njena nezaposlena mati, ki je slučajno neuradna žena Lavrova. To je šolski primer nepojasnjenega izvora bogastva," je na Twitterju opozorila Marija Pevčik, vodja preiskav pri Navalnijevi fundaciji za boj proti korupciji.

Lavrovova pastorka je na družbenih omrežjih pogosto objavljala utrinke svojega razkošnega življenja v Londonu. Na nekaterih fotografijah se je pojavil celo Lavrov. "Njen Instagram je videti kot, da je ves čas na počitnicah," je dejala Pevčikova. Kovaleva je izbrisala svoj profil na Instagramu. Njeno premoženje v Združenem kraljestvu je zdaj zamrznjeno, pred njenim londonskim domom pa so se kmalu po objavi člankov o njeni povezavi z Lavrovom pojavili protestniki. Označili so jo za "hčerko vojnega kriminalca". Polina naj bi sicer že konec marca morala zapustiti Otok in tudi zanjo velja prepoved potovanja v to državo.

