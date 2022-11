Šarec, Črnčec in Glavaš na obisku v Kijevu, ogledali so si tudi Irpin

Slovenski obrambni minister Marjan Šarec je z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske Robertom Glavašem in državnim sekretarjem na obrambnem ministrstvu Damirjem Črnčecem obiskal tudi mesto Irpin, kjer so si ogledali posledice ruske vojaške okupacije in agresije ter se sestali z županom Oleksandrom Markušinom, ki je bil hkrati tudi poveljnik obrambe mesta in velja za heroja.

Kot je znano, je Irpin zaznamovan z vojnimi grozotami, saj je bilo mesto prizorišče zloglasnega pokola več sto civilistov, ki so ga izvedli ruski okupatorji.