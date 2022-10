Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je ruske vojake pozval k predaji, za to pa jim je obljubil "življenje, varnost in pravico". Ministrov video, namenjen pripadnikom ruskih sil v Ukrajini, odraža spremenjene razmere na bojiščih, kjer ukrajinske sile beležijo niz uspehov na vzhodu in jugu države. Po informacijah britanskih varnostnih služb so sicer ukrajinske oborožene sile od začetka vojne v Ukrajini zajele okoli 440 ruskih glavnih bojnih tankov in še 650 drugih oklepnih vozil, kar naj bi po navedbah britanskega ministrstva kazalo na slabo pripravljenost in nizko moralo umikajočih se ruskih sil.

"Še vedno lahko rešite Rusijo pred tragedijo in rusko vojsko pred ponižanjem," je ruskim vojakom ob pozivu k predaji sporočil ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, ki je ob tem zagotovil, da bodo pred sodišče postavili tiste, ki so podali "zločinske ukaze". Minister je ruskim vojakom sporočil, da jih je Kremelj izdal, rekoč, da je oblastem lažje reči, da so njihovi vojaki "padli v junaških bojih s hordami Nata", a da je resnica, da jih premagujejo Ukrajinci, četudi s pomočjo orožja, ki jih Kijevu dobavlja severnoatlantsko zavezništvo. Reznikov je zatrdil tudi, da Ukrajina ne potrebuje tujega ozemlja, češ da ima dovolj svojega, ki da ga namerava v celoti povrniti.

Po informacijah britanskih varnostnih služb so sicer ukrajinske oborožene sile od začetka vojne v Ukrajini zajele okoli 440 ruskih glavnih bojnih tankov in še 650 drugih oklepnih vozil. To predstavlja več kot polovico trenutno razpoložljivih ukrajinskih tankovskih sil, so sporočili iz Združenega kraljestva. Kot so dodali, "neuspeh ruskih posadk pri uničenju nepoškodovane opreme pred njihovim umikom ali predajo še poudarja njihovo slabo stopnjo usposobljenosti in nizko raven bojne discipline". Po navedbah britanskega obrambnega ministrstva bo Rusija verjetno še naprej izgubljala svojo težko oborožitev, saj so čete "vse bolj demoralizirane" in pod "resnim pritiskom".

Macron pravi, da bo Evropa za boj proti Rusiji poslala večjo količino vojaške opreme Francoski predsednik Emmanuel Macron je potrdil, da bodo evropske države Ukrajini poslale več vojaške opreme za boj proti Rusiji. Novo orožje, ki bo vključevalo več francoskih havbic tipa caesar, prihaja v času, ko se Rusija še naprej sooča z vojaškimi neuspehi v Ukrajini, poroča Sky News. "Delamo na več zahtevah z več članicami EU, ki vključujejo tudi havbice ceasar," je dejal na evropskem vrhu v Pragi dejal. Pretekli teden je Rusija po izvedenih t. i. referendumih priključila ukrajinske regije Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje. Referendume so sicer tako Kijev kot tudi zahodne vlade obsodile kot nezakonite in prisilne. A od takrat je ukrajinska protiofenziva ruske sile potisnile nazaj in ponovno zavzela velike dele Hersona.

Ruski mediji medtem trdijo, da je v ukrajinskem napadu, ki je zadel tudi avtobus, v Herosnu umrlo pet oseb, še pet pa naj bi jih bilo ranjenih. Oblasti, ki so bile nameščene v regiji, so sporočile, da je do napada prišlo, ko je avtobus civiliste vozil čez most blizu vasi Darivka, poroča državna tiskovna agencija TASS. Vendar pa Sky News poročil ni mogel neodvisno preveriti. V Harkovu po odhodu Rusov našli na stotine trupel Medtem naj bi po besedah ukrajinskega uradnika v ruskih raketnih napadih na Zaporožje umrlo vsaj sedem ljudi. Vodja regionalne vojaške uprave v Zaporožju Oleksandr Staruh je na Telegramu delil zadnje informacije. Opozoril je, da bi se lahko število žrtev še povečalo, saj še vedno pogrešajo pet oseb. Rešiti pa jim je do zdaj uspelo 21 oseb, poroča CNN. Ukrajinski uradniki so Rusijo znova obtožili, da namerno cilja civiliste. "V bližini mesta zadetka ni ne vojaških ne pomembnih objektov, le civilne stavbe in stanovanjske hiše," je dejal Staruh. Zunanji minister Dmitrij Kuleba pa je dejal, da je najmanj sedem ruskih raket "zadelo ljudi, ki so mirno spali na svojih domovih". "Rusi še naprej namenoma napadajo civiliste in s tem sejejo strah. Ruski teror je treba ustaviti – s silo orožja, sankcijami in popolno izolacijo," je dodal. V Harkovu, kjer so ukrajinske sile septembra ponovno zavzele velik del ozemlja, so po odhodu ruskih enot našli trupla 534 civilistov, vključno z 19 otroki, je povedal Sergej Bolvinov iz nacionalne policije v Harkovu. Po poročanju Reutersa so le v Izjumu odkrili 447 trupel, Bolvinov pa je dejal tudi, da so preiskovalci našli dokaze o 22 krajih, ki naj bi bili uporabljeni kot "sobe za mučenje". 'Zelenski ni pozival k jedrski vojni' Kaj je želel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ko je govoril o "preventivnih napadih", ki so potrebni, da bi Rusijo zaustavili pri uporabi taktičnega jedrskega orožja v Ukrajini, povedati? S tem se danes ukvarjajo ukrajinski viri. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je sicer besede ukrajinskega voditelja razumel kot poziv Natu, naj proti Rusiji sam uporabi jedrsko orožje. Ob tem je poudaril, da prav takšni komentarji predsednika kažejo, zakaj je bila t. i. posebna vojaška operacija znotraj meja Ukrajine potrebna.