Sean Penn ponovno v Ukrajini, svojega oskarja predal Zelenskemu

"To je le neumna simbolična stvar, a če vem, da je to tukaj z vami, se bom počutil bolje in bolj močnega za boj. Ko boste zmagali, ga prinesi v Malibu, jaz pa se bom med tem počutil bolje, ker bom vedel, da je delček mene tukaj," je Zelenskemu povedal zvezdnik. Predsednik je ob posnetku dodal, da je to že tretji Pennov obisk Ukrajine med vojno.

"Tokrat je bilo najino srečanje res posebno. Sean je s seboj prinesel svoj kipec oskarja kot simbol vere v zmago naše države. V Ukrajini bo ostal vse do konca vojne," je še zapisal Zelenski, ki je Penna počastil z redom za zasluge tretje stopnje za njegovo podporo in velik prispevek k prepoznavnosti Ukrajine v svetu.