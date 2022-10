'Sedimo pred zaslonom, se prepiramo z ljudmi na internetu in doniramo denar'

Rusija vloge glavnega spletnega trola ni nikoli pretirano skrivala. Račun ruskega veleposlaništva v Londonu na Twitterju je bil pred leti razvpit zaradi memov polnih sporočil, ki so bila pogosto preoblikovana z Reddita, 4chana in drugih temnih kotičkov interneta, njihov cilj pa je bil vzbujati ogorčenje.

Vmes se je znašla tudi kakšna neposrečena objava, a večinoma se je zdelo, da je to uradno odobrena politika. Potem ko je Guardian leta 2017 poročal, da bi lahko bili tviti delo namestnika veleposlanika Aleksandra Kramarenka, je rusko veleposlaništvo namignilo, da so bili dejansko plod skupnega napora.

Če se sprva ruskim naporom informacijske vojne ni posvečalo veliko pozornosti, potem pa so se številni ob tem zabavali, je kmalu postalo jasno, da to ni le nedolžna spletna zabava – še posebej ko je postalo jasno, da je mogoče z dezinformacijami, razpihovanjem sovraštva in teorijami zarote spodkopavati stabilnost družbe. Zahodni svet je posledično začel bitko proti ruskim trolom, spletni giganti so uvajali ukrepe ... Vseskozi pa so ruski troli targetirali tudi Ukrajino in skušali zanetiti notranje spore v državi. Napetosti med državama so nato dosegle vrelišče z vojno, ki se prav toliko kot na bojišču odvija na polju informacij. A zaenkrat ruski troli, čigar naloga je bila dolga leta, da vnašajo razdor v ukrajinsko družbo, niso tisti, ki vodijo v igri spletne propagande.

Rusija je namreč v veliki meri obtičala pri trdi ideološki propagandi, ki bazira na eseju Vladimirja Putina o Ukrajini, na drugi strani pa so se podporniki Ukrajine zbrali okoli skupin, kot je NAFO, proukrajinski memi pa so preplavili splet. Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so hitro spremenili v meme, razvili so svoj spletni jezik - od rašista (slabšalna beseda, ki združuje izraze rusko, rasistično in fašistično) do traktorske čete (ukrajinski kmetje, ki so v prvih dneh vojne "pospravljali" zapuščeno rusko težko mehanizacijo).

Sporočila se posmehujejo ne le ruskim voditeljem in vojakom, ampak tudi ruskim državljanom, izpostavlja Washington Post. Posnetek turistov, ki bežijo s Krima po še vedno nepojasnjenih eksplozijah prejšnji mesec, je bil povezan s pesmijo pop skupine Bananarama iz 80. let in sporočilom: "Čas je, da se vrnemo domov."