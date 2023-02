Šef skupine Wagner poveljstvo ruske vojske obtožil 'veleizdaje'

Vodja ruske skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je dejal, da Moskva zavrača oskrbo skupine s strelivom in drugimi zalogami, ki jih potrebujejo za boje v Ukrajini. Zaradi tega je vojaške poveljnike obtožil izdaje.

Ruski vojaški poveljniki skušajo uničiti skupino Wagner. Te besede je vodja ruskih plačancev Jevgenij Prigožin namenil Moskvi, ki jo obtožuje "veleizdaje". To pa zato, ker da ruski poveljniki zavračajo oskrbo skupine s strelivom in drugimi zalogami, ki jih potrebujejo za boj v Ukrajini, poroča The Guardian. "Načelnik generalštaba Moskve in obrambni minister sta izdala ukaz, da se Wagnerju ne daje streliva ter tudi, da se mu ne pomaga pri zračnem transportu," je dejal Prigožin v sporočilu, ki ga je v torek delila njegova tiskovna služba. Pa tudi, da so Wagnerjevim lovcem prepovedali dostavo lopat za kopanje jarkov.

icon-expand Jevgenij Prigožin FOTO: AP

Rusko obrambno ministrstvo je sicer omejitev pošiljk streliva prostovoljcem na fronti zanikalo, ni pa komentiralo zasebne skupine Wagner ali Prigožinovih obtožb. "Vse zahteve po strelivu za jurišne enote bodo izpolnjene v najkrajšem možnem času," so dejali in obljubili nove dostave v soboto, poročila o pomanjkanju pa označili za "popolnoma lažna". "Poskusi ustvarjanja razkola znotraj tesnega mehanizma interakcije in podpore med enotami ruskih bojnih skupin so kontraproduktivni in delujejo izključno v korist sovražnika," so še zapisali v izjavi. Zasebna ruska vojska, ki svoje rekrute išče tudi v zaporih po vsej Rusiji, igra ključno vlogo pri ruskih prizadevanjih za zavzetje mesta Bahmut na vzhodu Ukrajine. Bitka pa je razkrila napetosti med skupino Wagner in rusko vojsko, čeprav Kremelj zanika kakršne koli razkole. Wagnerjev šef je vidnejšo vlogo v javnosti prevzel po začetku vojne v Ukrajini. Že v preteklosti je kritiziral rusko vojsko v Ukrajini, nedavno pa je okrcal moskovsko "pošastno birokracijo", ker da upočasnjuje vojaške dosežke. Rusko vojsko je medtem obtožil, da skuša "ukrasti" Wagnerjeve zmage.