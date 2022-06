Hrvat, ki je bil v vrstah Azova: 'Ljudje dragi, v Ukrajini ni igre'

Šeler se je po začetku letošnje invazije Rusije nad Ukrajino prostovoljno javil v novooblikovano enoto Azova v Kijevu. Kot pravi, sicer ni sodeloval na sami frontni črti, saj so ga dodelili kot pomoč poveljniku pri usposabljanju novih vojakov, ko se je priključila še omenjena hrvaška šesterica, pa je deloval tudi kot prevajalec. " Uradno sem vrste Azova zapustil 1. junija 2020. Zdaj se nisem želel vrniti, ampak pomagati, kolikor pač lahko. Ob prihodu sem jim dejal, da lahko ostanem mesec ali mesec in pol," je pojasnil, saj sta ga na Hrvaškem čakali služba in družina.

Trije Hrvati so se domov vrnili z njim, trije pa so odšli še prej. "Nisem jih jaz odpeljal tja, sami so prišli, ampak so se vrnili, saj so dojeli, da to ni zanje. Ljudje dragi, v Ukrajini ni igre, tam je resna vojna," je poudaril. Šeler opisuje, kako so presenečeni tudi nekdanji poveljniki, ki so leta 1991 sodelovali pri obrambi Vukovarja, ko jim pojasni, za kako silovite napade je šlo: "Ko sem bil v Kijevu, je obstreljevanje Irpina in Buče trajalo tudi po pet ali šest ur brez prekinitve."

Presenetilo ga je, koliko ljudi je prišlo v Azov. "Ko sem se odpravil tja, sem pričakoval, da bom srečal 200 ali 300 ljudi, ki jih poznam iz bataljona že od prej. Prvi dan pa mi je poveljnik nove enote Azova dejal, da imajo že več kot 1500 ljudi, vsakodnevno pa je prihajalo še po 50 novih. Borci so torej bili, toda vprašanje, koliko jih je imelo bojne izkušnje. Časa za usposabljanje ni bilo, ampak kdor odide tja brez izkušenj, je topovska hrana in ne bo živel dolgo, " opozarja, da je intenzivnost bojev v Ukrajini zares visoka in da so zato velike tudi izgube.

Pravi, da ima bataljon Azov veliko veteranov, ki so se sčasoma upokojili, ob začetku ruske invazije pa so se spet ponudili Ukrajini in glede na to, da so se med seboj dobro poznali, so osnovali Azov v sklopu ukrajinske vojske. "Gre za polk, ki deluje v sklopu sil specialnih operacij. Nekdanji poveljniki, kot so Andrej Bilecki, Maksim Žorin in Igor Mihaljenko Čerkas, so spet prevzeli svoje naloge. Zdaj delujejo v sestavu ukrajinske vojske, ampak uporabljajo ime Azov, ker so tukaj nekateri izmed tistih, ki so ustanovili ta bataljon. Takrat je nastal iz skupine 67 ljudi, ta nov polk je zdaj številčnejši od originalnega," pojasnjuje, da imajo poleg Kijeva svoje enote tudi v Zaporožju, Harkovu in Dnipru.

Po njegovih besedah je Azov danes, razen po svojem imenu, specifičen tudi zato, ker se je zbralo veliko izkušenih ljudi, od častnikov do vojakov. Vsi so tukaj prostovoljno, nihče od njih ni čakal na poziv na mobilizacijo, od ukrajinske vojske pa ne dobivajo nobene plače, le orožje, zatrjuje Šeler. Dodaja, da je zelo malo tujcev, so pa nekateri Rusi.