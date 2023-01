Serija odstopov in razrešitev. Kaj se dogaja v Kijevu?

Timošenko je v sporočilu na družbenem omrežju Telegram pojasnil, da je predsednika prosil, naj ga razreši dolžnosti. "Predsedniku Ukrajine se zahvaljujem za zaupanje in priložnost, da sem lahko vsak dan in vsako minuto delal dobro," je še zapisal.

Več visokih uradnikov v Ukrajini je danes po razkritju domnevnih nepravilnosti in korupcije napovedalo odstop. Med njimi so namestnik ministra za obrambo Vjačeslav Šapovalov , namestnik vodje kabineta predsednika Kirilo Timošenko in namestnik generalnega tožilca Oleksij Simonenko , poročajo ukrajinski mediji.

Po pisanju Pravde, ki se sklicuje na neimenovane vire, bi ga lahko nasledil guverner Kijevske regije Oleksij Kuleba. Zaradi domnevnih povezav Timošenkom in njegovimi spornimi rabotami bo vlada preučila tudi zamenjavo guvernerjev štirih oblasti, in sicer Valentina Rezničenka (Dnipropetrovsk), Aleksandra Staruha (Zaporožje), Dmitra Živitskija (Sumi) in Jaroslava Januševiča (Herson). Ob nedavnem odstopu predsednikovega svetovalca Alekseja Arestoviča pa je odstopno izjavo podal tudi guverner ukrajinske doneške oblasti Pavlo Kirilenko.

Odstopil je tudi namestnik obrambnega ministra Šapovalov, ki je bil odgovoren za logistično podporo oboroženim silam. Po poročanju medijev je Šapovalov zaprosil za odhod s položaja, da ne bi ogrožal oboroženih sil zaradi obtožb o plačevanju gostinskih storitev. Obrambno ministrstvo naj bi namreč krepko preplačevalo vojaške obroke, pri tem pa naj bi po pisanju medijev, sam vrh ministrstva v žepe pospravil več milijonov evrov. Minister Aleksej Reznikov naj bi bil sicer iz obtožb izvzet.

"Čeprav so napovedane obtožbe neutemeljene, je odstop dostojno dejanje v tradiciji evropske in demokratične politike, ki dokazuje, da so interesi obrambe nadrejeni kateremu koli kabinetu ali predsedstvu," je v izjavi zapisalo ministrstvo.

Zelenski je po obtožbah o korupciji in okoriščanju nekaterih politikov v vojni v ponedeljek za ta teden napovedal nekaj sprememb v vladi, regionalnih oblasteh in varnostnih silah. V Ukrajini številni sumijo, da so se nekateri predstavniki oblasti okoristili s finančno pomočjo Zahoda.