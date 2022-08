Šest mesecev kasneje: bliža se mrzla zima, status quo pa je drag

Le redki poznajo ceno izpodbijanja ruskega vpliva bolje kot Viktor Juščenko. Nekdanji ukrajinski predsednik je bil leta 2004 zastrupljen med kampanjo proti kandidatu, ki mu je bila naklonjena Moskva. Nato je vodil proteste proti ponarejenim volitvam, preden je naslednje leto prevzel položaj.

Juščenko v svojem domu na obrobju Kijeva danes hvali "moč nacionalnega duha", ki je ključ do neodvisnosti Ukrajine, poroča BBC: "Danes lahko z gotovostjo trdim, da 42 milijonov Ukrajincev govori v en glas. In to nam omogoča, da se soočimo s katerim koli sovražnikom, vključno z Rusijo."

Dan neodvisnosti Ukrajine letos sovpada z neslavno obletnico – mineva tudi šest mesecev, odkar je Vladimir Putin začel invazijo s severa, vzhoda in juga. V tem času je bilo ubitih skoraj 9.000 pripadnikov ukrajinske vojske, približno 5.500 civilnih žrtev pa so potrdili ZN.

Juščenko vidi vojno kot zgodovinsko nezmožnost Zahoda, da bi se boril proti ruski agresiji: zlasti konflikt leta 2008 v Gruziji in priključitev Krima šest let pozneje.

Meni pa, da so danes stvari drugačne: "Danes je več kot 50 držav izrazilo solidarnost z idejami našega boja. Zagotavljajo vse vrste podpore: vojaško, finančno in humanitarno." Prepričan je, da lahko Ukrajina zmaga v tej vojni, kajti bolj ko si Rusija prizadeva Ukrajino potegniti v svojo orbito, močnejši postaja občutek nacionalne identitete njenih ljudi.

Tako novinarji ugotavljajo tudi na terenu. V majhni tovarni na levem bregu reke Dneper v Kijevu je podjetje nekoč izdelovalo hotelske uniforme, zdaj pa proizvaja ukrajinske zastave.

"Vsak Ukrajinec čuti te barve in vidimo jih v vsem – na nebu, v pšenici. To nam daje užitek, veselje in pozitivna čustva, ker je naše delo koristno," pravijo zaposleni.