Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Ukrajina

Prvi video Severnokorejcev v 'akciji' med vojno v Ukrajini

Pjongjang, 23. 08. 2025 16.37 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
0

Severna Koreja je objavila posnetek, ki prikazuje njene vojake, udeležene v vojni na evropskih tleh. Severnokorejci so stopili ob bok ruskim silam v oboroženem spopadu v Ukrajini, ki se je prelil tudi na rusko stran meje. Iz obmejne regije Kursk so se številni v Pjongjang sicer vrnili v krstah, na spominski slovesnosti pa jih je objokoval tudi sam Kim Džong Un.

Na tej slovesnosti je bil tudi prvič prikazan omenjeni posnetek, ki prikazuje utrinke z evropskega bojišča, nato ga je prikazala tudi severnokorejska državna televizija, kmalu pa je zaokrožil po svetu. Spremlja ga glasba, ki spominja na spremljavo strateških računalniških iger nekje iz leta 1998.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na posnetku brez datuma severnokorejski vojaki gazijo čez zasnežena bojišča, streljajo z mitraljezi in topništvom, izstreljujejo rakete in mečejo granate ter se prebijajo skozi porušene stavbe. Prikazuje jih tudi med prestajanjem zdravniških posegov, Severnokorejci tudi pojejo, jokajo in mahajo svojo zastavo.

Daily Mail je zapisal, da je Severna Koreja posnetek Kim Džong Unovih vojakov objavila po tem, ko je "tiran, ki jih je poslal v smrt, jokal z njihovimi družinami".

Kim Džong Un objema častnike, poslane v Kursk
Kim Džong Un objema častnike, poslane v Kursk FOTO: AP

Zlomljeno Kimovo srce

Poročali smo, da je severnokorejski voditelj pred dvema dnevoma na slavnostni prireditvi odlikoval vojake, ki so se borili v ruskem Kursku. Pri tem je priznanja podelil tako živim kot padlim vojakom, ki so odlikovanja prejeli pod uokvirjene slike na odru. Pri tem je severnokrejska tiskovna agencija KCNA objavila fotografije objokanega in čustvenega Kima, ki objema svojce padlih. "Srce se mi lomi," je dejal zbranim na slovesnosti in pripadnike pohvalil za "junaška dejanja".

Preberi še 'Srce me boli in peče': Kim odlikoval žive in padle v bitki za Kursk

Natačno število ubitih vojakov severnokorejske vojske ni znano. Na odru so fotografije nekaj več kot 100 vojakov, pod katere je Kim pripel odlikovanja. Ukrajinska stran je trdila, da je ubila okrog 4000 Severnokorejcev. Pri tem so ukrajinski viri navajali, da so Kimovi vojaki ubirali "samomorilske taktike". Pogosto naj bi se razstrelili z granato, da bi preprečili zajetje.

Preberi še V imenu Moskve padlo 600 Severnih Korejcev

Severna Koreja je ob ukrajinskem vdoru in v skladu z obrambno-tehničnim sporazumom, ki ga ima z Rusijo, jeseni 2024 v rusko regijo Kursk napotila okrog 12.000 vojakov. Po podatkih Pentagona se je aktivnih bojnih dejstev udeležilo 5000 vojakov, 7000 pa se jih usposablja na ruskem daljnjem vzhodu. Tako Moskva kot Pjongjang sta sprva zanikala prisotnost Severnih Korejcev na frontni črti. Molk je najprej prekinil Kim, ki je še pred koncem operacij v Kursku, posredno potrdil prisotnost svoje vojske in priznal žrtve.

Preberi še Severna Koreja potrdila napotitev vojakov v regijo Kursk

Rusiji in Severnokorejskem kontingentu sil je letos uspelo zlomiti ukrajinski odpor v Kursku in praktično povrniti celotno ozemlje, ki ga je z naglim prodorom avgusta 2024 zasedla ukrajinska vojska.

Severna Koreja vojaki Rusija Kursk vojna Ukrajina
Naslednji članek

Putin znižal pričakovanja, zdaj zahteva 'le' celoten Donbas

SORODNI ČLANKI

Ob posnetkih padlih vojakov jokala cela dvorana, solze potočil tudi Kim Džong Un

Zajeta, v povojih in zaslišana: Ukrajina trdi, da gre za Severnokorejca

Severnokorejski vojaki ne poznajo terena: 'Postali bodo topovska hrana'

Rutte potrdil prisotnost severnokorejskih sil v Kursku: 'Putin je vse bolj obupan'

Ukrajina trdi, da so vojaki iz Severne Koreje že ob njihovi meji

Bodo na ukrajinsko fronto kmalu prispeli severnokorejski vojaki?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110