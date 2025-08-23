Prvi video Severnokorejcev v 'akciji' med vojno v Ukrajini

Severna Koreja je objavila posnetek, ki prikazuje njene vojake, udeležene v vojni na evropskih tleh. Severnokorejci so stopili ob bok ruskim silam v oboroženem spopadu v Ukrajini, ki se je prelil tudi na rusko stran meje. Iz obmejne regije Kursk so se številni v Pjongjang sicer vrnili v krstah, na spominski slovesnosti pa jih je objokoval tudi sam Kim Džong Un.

Na tej slovesnosti je bil tudi prvič prikazan omenjeni posnetek, ki prikazuje utrinke z evropskega bojišča, nato ga je prikazala tudi severnokorejska državna televizija, kmalu pa je zaokrožil po svetu. Spremlja ga glasba, ki spominja na spremljavo strateških računalniških iger nekje iz leta 1998.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na posnetku brez datuma severnokorejski vojaki gazijo čez zasnežena bojišča, streljajo z mitraljezi in topništvom, izstreljujejo rakete in mečejo granate ter se prebijajo skozi porušene stavbe. Prikazuje jih tudi med prestajanjem zdravniških posegov, Severnokorejci tudi pojejo, jokajo in mahajo svojo zastavo. Daily Mail je zapisal, da je Severna Koreja posnetek Kim Džong Unovih vojakov objavila po tem, ko je "tiran, ki jih je poslal v smrt, jokal z njihovimi družinami".

Kim Džong Un objema častnike, poslane v Kursk FOTO: AP icon-expand

Zlomljeno Kimovo srce

Poročali smo, da je severnokorejski voditelj pred dvema dnevoma na slavnostni prireditvi odlikoval vojake, ki so se borili v ruskem Kursku. Pri tem je priznanja podelil tako živim kot padlim vojakom, ki so odlikovanja prejeli pod uokvirjene slike na odru. Pri tem je severnokrejska tiskovna agencija KCNA objavila fotografije objokanega in čustvenega Kima, ki objema svojce padlih. "Srce se mi lomi," je dejal zbranim na slovesnosti in pripadnike pohvalil za "junaška dejanja".

Natačno število ubitih vojakov severnokorejske vojske ni znano. Na odru so fotografije nekaj več kot 100 vojakov, pod katere je Kim pripel odlikovanja. Ukrajinska stran je trdila, da je ubila okrog 4000 Severnokorejcev. Pri tem so ukrajinski viri navajali, da so Kimovi vojaki ubirali "samomorilske taktike". Pogosto naj bi se razstrelili z granato, da bi preprečili zajetje.

Severna Koreja je ob ukrajinskem vdoru in v skladu z obrambno-tehničnim sporazumom, ki ga ima z Rusijo, jeseni 2024 v rusko regijo Kursk napotila okrog 12.000 vojakov. Po podatkih Pentagona se je aktivnih bojnih dejstev udeležilo 5000 vojakov, 7000 pa se jih usposablja na ruskem daljnjem vzhodu. Tako Moskva kot Pjongjang sta sprva zanikala prisotnost Severnih Korejcev na frontni črti. Molk je najprej prekinil Kim, ki je še pred koncem operacij v Kursku, posredno potrdil prisotnost svoje vojske in priznal žrtve.