Silovito obstreljevanje Odese in Harkova, v zraku letala Nata in Poljske

Že pred tem so o treh smrtnih žrtvah ruskega obstreljevanja poročali iz Harkovske oblasti, ki naj bi bila naslednja velika tarča ruske vojske. Tudi danes od tam poročajo o silovitem ruskem obstreljevanju in raketiranju, usmerjenem proti ključni infrastrukturi.

Po besedah guvernerja pokrajine Olega Sinegubova so ruske sile izvedle najmanj deset napadov na ključno infrastrukturo. Izpade elektrike naj bi že odpravljali, poročajo tuje tiskovne agencije.

17 bojnih brezpilotnih letalnikov in dve manevrirni raketi

Po podatkih ukrajinske vojske je Rusija nad državo poslala tudi 17 bojnih brezpilotnih letalnikov iranske izdelave. Zračna obramba jih je 14 sestrelila, prestregla pa je tudi dve manevrirni raketi ch-59, ki sta leteli proti Odesi.

Po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega so ruske sile ponoči nad Ukrajino skupno izstrelile več kot 40 raket in 40 dronov. "Nekatere rakete in brezpilotni letalniki šahed so bili uspešno sestreljeni. Na žalost le del," je zapisal na družbenem omrežju.

Aktivirana Natova in poljska letala

Po obsežnih ruskih napadih na Ukrajino je severnoatlantsko zavezništvo Nato aktiviralo tudi svoja letala. Podobno so ravnale tudi poljske oborožene sile, ki so na družbenem omrežju sporočile, da so v zračnem prometu poleg letal zavezništva tudi poljska letala. "To lahko povzroči povečane ravni hrupa, zlasti na jugovzhodnem delu države," so sporočili.