Sirene se niso oglasile: nove eksplozije v Kijevu

Namestnik poveljnika ukrajinskih kopenskih sil general Oleksandr Pavlijuk je ob prvih eksplozijah v mestu sicer dejal, da te niso posledica zračne nevarnosti ali delovanja protiletalske obrambe. Opozoril je pred širjenjem panike pred domnevnim ruskim vodrom s severa. "Eksplozije, ki so bile slišane v mestu nekateri zlorabljajo za širjenje panike med prebivalstvom. Vzroke za eksplozije bomo sporočili naknadno," je dejal.

Nekaj minut za tem so v ukrajinski prestolnici znova odjeknile eksplozije, oglasili pa so se tudi sirene. V nekaterih delih mesta je prišlo do izpada električne energije, vendar trenutno ni jasno, ali gre za posledice omenjenih eksplozije.

Iz Harkova poročajo o štirih eksplozijah. Zaustavil se je železniški promet. Župan mesta Igor Terehov je na Telegramu sporočil, da so štiri rakete zadele objekt v industrijski coni.

Ukrajinsko južno poveljstvo je sporočilo, da je Rusija v Črno morje poslala sedem bojnih ladij, ki lahko nosijo vodene rakete tipa Kalibr.

Bitka za Soledar in Donbas

Kljub ruskim poročilom o zavzetju majhnega mesta Soledar na vzhodu Ukrajine ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da se spopadi za nadzor nad mestom nadaljujejo. "Težak boj za Doneck se nadaljuje," je v petek zvečer v videonagovoru dejal Zelenski. "Boj za Bahmut in Soledar, za Kremino, za druga mesta in vasi na vzhodu naše države se nadaljuje," je zatrdil Zelenski. Ruska stran sicer poroča, da so se spopadi preselili v zahodna predmestja in okoliške vasi.

Ukrajinskim vojakom, ki Soledar in Bahmut branijo pred ruskimi napadi, je namenil osebno zahvalo. "Iskrena hvala borcem iz enote Kraken za odločne akcije za uničenje sovražnika na območju Soledarja," je dejal Zelenski.

Rusko obrambno ministrstvo je v petek sporočilo, da je ruska vojska po tednih obsežnih bojev zavzela to strateško pomembno mesto v regiji Doneck. Fotografije in posnetki prikazujejo rusko prisotnost v središču mesta. Po poročaju ruskih in nekaterih ukrajinskih virov boji potekajo v strateško pomembnih okoliških vaseh. Rusija si namreč z osvojitvijo Soledarja prizadeva osamiti drugi dve pomembni mesti na območju - Bahmut in Seversk.

V ločeni izjavi je ministrstvo kasneje poudarilo, da so v bitki za Soledar sodelovale različne enote, in pohvalilo "pogumne in nesebične" sile najemniške skupine Wagner. Ustanovitelj skupine Wagner Jevgenij Prigožin vztraja, da je ofenzivo na Soledar vodila njegova enota, redne enote ruske vojske pa naj bi varovale bočne položaje.