Skupina G7 potrdila dogovor o izvedbi 50-milijardnega posojila Ukrajini

Ta pobuda G7 bo vključevala dvostranska posojila članic skupine in EU, ki bo po navedbah Evropske komisije prispevala okoli 18 milijard evrov. ZDA naj bi podobno kot EU prispevala okoli 20 milijard dolarjev, preostalih 10 milijard dolarjev pa naj bi zagotovile Velika Britanija, Japonska in Kanada.

Na petkovem srečanju finančnih ministrov skupine G7, na katerem je v imenu EU sodeloval tudi evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni, so potrdili načela in tehnične podrobnosti posojila Ukrajini v višini okoli 50 milijard dolarjev oziroma okoli 45 milijard evrov.

Kot so finančni ministri skupine G7 zapisali v skupni izjavi, sprejeti na zasedanju v Washingtonu, bodo dvostranska posojila Ukrajini v celoti izplačana med 1. decembrom letos in 31. decembrom 2027.

Za odplačilo posojil bodo Kijevu namenili prihodke od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij, in morebitne druge prostovoljne prispevke. To bo omogočil posebni posojilni mehanizem, ki ga bo na podlagi v četrtek potrjenih pravnih aktov vzpostavila EU.

Na Evropski komisiji so danes pozdravili dogovor finančnih ministrov na srečanju v Washingtonu, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski finančni minister Sergij Marčenko. V Bruslju so napovedali, da si bodo skupaj z Ukrajino in partnericami iz skupine G7 prizadevali, da bi posojilni mehanizem in makrofinančno posojilo Evropske unije operacionalizirali do konca leta. Tako bi lahko EU novo makrofinančno pomoč Ukrajini izplačala v prihodnjem letu.

"Rusija mora končati svojo nezakonito vojaško agresijo in plačati za škodo, ki jo je povzročila. EU je omogočila uresničitev zaveze G7. Skupaj bomo Ukrajino podprli s 45 milijardami evrov iz zamrznjenega ruskega premoženja. Naša solidarnost v ukrajinskem boju za svobodo je neomajna," je ob tem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.