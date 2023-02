Skupina v Sloveniji živečih Rusov: 'Ta vojna ni v našem imenu'

"Putin je vojna. Ustavite vojno," je bilo opoldne slišati v središču prestolnice, na shodu ruskih aktivistov. "Odkrito se upiramo Putinovemu režimu in njegovi propagandi v Evropi. Podpiramo boj ukrajinskega ljudstva proti ruskim okupatorjem," so bili jasni.

Putinov režim je od doma pregnal tudi 41-letno Ljudmilo Potanino, ki se je v Slovenijo preselila leta 2014, le nekaj mesecev po priključitvi Krima ruski federaciji: "Na žalost večina Rusov nima te možnosti, da bi izrazili svoje mnenje, da bi prišli na trg in povedali, da so proti, zato ker takoj grejo v zapor ali dobijo kazen."

"Putin je smrt svobode," je napisano na plakatu, ki ga je prinesel Dimitri Pugachev, še pred leti državni tožilec in odvetnik v Moskvi, ki opozarja, da Putinova politika že dvajset let spominja na diktaturo. Pravi še: "Zato ker on je kot Hitler v drugi svetovni vojni."

"Danes Ukrajina, jutri Slovenija. Danes Ukrajina, jutri Slovenija," se je slišalo na Prešernovem trgu.

Na vprašanje ali je imel kakšne težave, da je Rus, v zadnjem letu, ko je hodili po Sloveniji, Evropi, Pavel Fedorovsky odgovarja: "Obstaja nekaj diskriminacije, seveda ... Ampak jaz bi rekel, takšnega odnosa sem srečal zelo malo."

To potrdi tudi 46-letna Julija, rojena v Sibiriji, ki pravi, da ima občutek, da živi v učbeniku zgodovine, ki nas ni naučil ničesar. Hvaležna pa je učiteljem, ki v Sloveniji poučujejo njene otroke: "Eno leto nazaj so vsem v razredu rekli, da to je resna težava ne samo za Ukrajince, temveč tudi Ruse."

"Rusija je okupator, Putin je terorist," so še vzklikali ruski aktivisti.

Tisti, ki vojne ne podpirajo in so pobegnili, so namreč za seboj pustili družine in prijatelje. Želijo si, da bi zavladal mir in da bi se nekoč lahko vrnili nazaj v "normalno" domovino.

Dimitrij Gramotnik z društva Slova je prepričan: "Rusija je postala teroristična država, ker dela teroristične akte, napada stanovanjske bloke, bolnišnice, infrastrukturne objekte in tako naprej."

Zato pozivajo slovensko vlado, naj Rusijo prizna kot teroristično državo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je sicer to možnost popoldne ponovno zavrnila, kot pravi, bi to otežilo preiskovanje hudih zločinov. Dodaja pa, da bo Slovenija še naprej pomagala humanitarno, vsako zlorabo vojne za nabiranje političnih točk pa ocenjuje kot škodljivo za slovenski narod.