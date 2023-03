Skupina Wagner naj bi obkolila Bahmut, iz Kupjanska odredili evakuacijo

Regionalna vojaška uprava Harkova pa je zdaj sporočila, da je bil ukaz o evakuaciji posledica "nestabilne varnostne situacije", ki jo je povzročilo rusko obstreljevanje mesta in njegove okolice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer že v začetku tedna priznal, da razmere v Bahmutu, ki je od Kupjanska oddaljen okoli 130 kilometrov, postajajo čedalje težje.

Vojaško poveljstvo Harkova je zaradi nenehnega obstreljevanja ruskih sil družine in tiste z omejeno mobilnostjo pozvalo, naj odidejo. Gre za pomembno oskrbovalno središče, ki ga je Rusija zavzela ob začetku obsežne invazije na Ukrajino, slednja pa je nadzor nad mestom ponovno prevzela septembra lani. Ti napredki so bili najpomembnejše spremembe na fronti, odkar se je Rusija aprila umaknila z območij okoli Kijeva.

Policija v mestu Konstantinivka upa, da bo lahko most popravila že v prihodnjih dneh, saj predstavlja pomembno povezavo za pretok zalog, kot je na primer strelivo, in pobeg civilistov. Most pa ob tem predstavlja tudi zadnjo pomembno oskrbovalno pot od Bahmuta do mesta Časiv Jar. Vojska lahko sicer še naprej do mesta dostopa po makadamskih stezah in poljih.

Medtem ko evakuacija v Kupjansku kaže na poslabšanje tamkajšnjih razmer, v Bahmutu že mesece potekajo hudi boji. Ruske sile so ponoči razstrelile ključni most, ki povezuje obkoljeno mesto Bahmut z bližnjo vasjo Khromove, je po poročanju CNN sporočila policija v regiji Doneck. Ponoči naj bi ga namreč zadela ruska raketa, ki je za seboj pustila uničujoč krater.

Evakuiranim prebivalcem bodo, kot poroča BBC, zagotovili pomoč, vključno z nastanitvijo, hrano, humanitarno pomočjo in medicinsko podporo. Regijo pa lahko zapustijo tudi drugi prebivalci, so sporočile oblasti. Mesto je imelo sicer pred vojno okoli 25.000 prebivalcev.

Ruske sile so po mesecih intenzivnega obstreljevanja in spopadov v zadnjih nekaj dneh napredovale proti Bahmutu. Čeprav ima mestece le malo strateškega pomena za katerokoli stran, pa se že od začetka vojne v njem odvijajo siloviti spopadi.

Čeprav ruske sile napredujejo proti Bahmutu, pa ukrajinska vojska zagotavlja, da se ne namerava umakniti iz tega vzhodnega mesta. A kljub temu je po prehodnih informacijah, ki jih navaja CNN, ukrajinska izvidniška enota prejela ukaz, naj zapusti to oblegano mesto. "Sredi noči je enota Birds of Madiar prejela ukaz, naj nemudoma zapusti Bahmut in se premakne na novo mesto bojnih operacij," je na spletu sporočil poveljnik Robert Brovdi , ki je dodal, da bodo ukazu sledili ter da nove lokacije še ne pozna.

Scholz in Biden v Beli hiši o povezovanju Kitajske in Rusije

ISF trdi, da gre pri tem najverjetneje za širitev svojega delovanja med mladimi. "Nova ameriška fundacija je identificirala tudi vezi med Wagnerjevo skupino, drugimi ultranacionalističnimi skupinami za novačenje in DOSAAF," so sporočili.

V središču boja za to vzhodno mesto pa je tudi ruska paravojaška skupina Wagner, ki jo vodi Jevgenij Prigožin . Njegovi borci so namreč prevzeli nadzor nad številnimi manjšimi naselji v bližini. Prigožin pa je na spletu delil videoposnetek, ki ni morda lahko nakazoval spremembo nadzora tudi v Bahmutu. "Zjutraj smo prispeli v Bahmut, skoraj v središče mesta," je sporočil ob tem. Vendar pa Sky News , ki je delil to novico, informacije ni uspel neodvisno preveriti. Ukrajinskega predsednika Zelenskega je Prigožin ob tem pozval, naj zapusti mesto.

Ameriški predsednik Joe Biden se bo v Beli Hiši srečal z nemškim kolegom Olafom Scholzem, s katerim bosta razpravljala o povezovanju Kitajske in Rusije ter zaskrbljenosti nad morebitno dobavo orožja tej okupatorki. V kolikor bi namreč prišlo do tega, bi se potek vojne lahko dramatično spremenil, saj bi Moskva tako obnovila svoje močno izčrpane zaloge.

V četrtkovem govoru v nemškem parlamentu je Scholz Kitajsko pozval, naj izkoristi svoj vpliv v Moskvi ter lobira za umik ruskih vojakov iz Ukrajine ter naj ob tem Rusiji ne dobavlja orožja. Kitajska je sicer glavna trgovinska partnerica Nemčije in evropske države so bile za razliko od ZDA precej bolj previdne pri zavzemanju drže do Pekinga.

ZDA in Nemčija sta glede dobave vojaške in humanitarne pomoči Ukrajini tesno sodelovali. A prišlo je tudi do trenj glede nekaterih vprašanj, kot je dobava tankov. Ohranjanje stalnega dotoka orožja v Kijev bo sicer, kot poudarja CNN, ključnega pomena v drugem letu vojne, zlasti ker obe strani načrtujeta spomladanske ofenzive. "Ponosni smo na skupna prizadevanja, ki smo jih vložili skupaj," je v četrtek dejal John Kirby, tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost.

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je medtem dejal, da med članicami G20 obstajajo "različni pogledi na ukrajinsko krizo", vendar pa ni pojasnila razlogov za to, da država po srečanju zunanjih ministrov skupine v New Delhiju ni podpisala skupne izjave.

"G20 je glavni forum za mednarodno gospodarsko sodelovanje in ne forum za reševanje varnostnih vprašanj," je na rednem novinarskem brifingu dejala tiskovna predstavnica. "Kitajsko stališče glede ukrajinskega vprašanja je dosledno. Kitajska poziva vse članice G20, naj se osredotočijo na glavni posel in prispevajo k spodbujanju stabilnega, vključujočega in gospodarskega okrevanja," je še dejala.

Vdor 'ukrajinskih saboterjev' v ruski Brjansk

V četrtek je ruski predsednik Vladimir Putin "vdor ukrajinskih saboterjev" na rusko ozemlje označil za teroristični napad. Mnenja o tem, ali gre za napad "pod lažno zastavo" ali za resnični napad ukrajinske skupine so bila ob tem deljena.

Kasneje se je sicer na spletu pojavil tudi posnetek domnevnega napada na Rusijo. Video naj bi na spletu objavil "Ruski prostovoljni korpus", ki trdi, da za misijo stojijo oni. To je sicer enota Teritorialne obrambe Ukrajine, ki so jo avgusta lani ustanovili ruski desničarski prostovoljci, ki so se za Ukrajino borili v polku Azov, in nekaterih drugih enotah. Tudi tu se še ne ve, ali bi lahko skupina delovala "na lastno pest" ali v koordinaciji z Ukrajino.