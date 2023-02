'Skušal sem doumeti, kako se to zgodi. In zdaj sem v tem prekletem peklu'

Vmes je mogoče slišati grmenje orožja. "In poskušal sem ... In poskušal sem spoznati... Skušal sem doumeti, kako se to zgodi. Toda zdaj sem tukaj, v tem prekletem peklu."

V enem od posnetkov razgala, da je najtežje ponoči. "Noči so polne emocij in dogajanja." "Ob 17:00 prižgeš termovizijsko kamero in je ne izklopiš do 6:00. Zvoke, ki jih povzročajo živali, ločuješ od zvokov vetra in zvokov bližajočih se sovražnikov. In če je potrebno, streljate na sovražnikovo skupino in začne se nočna bitka."

S svojimi zapisi tudi nekoliko razbija mite o vojni. Kot pravi, imajo danes vojaki na bojišču s seboj ves čas telefon. Lahko tudi posnamejo dogajaje. Prav tako imajo internet. Na kakšni bolj varni lokaciji (in če, kot pravi - najdeš "dovolj norega taksista in dovolj plačaš") si lahko privoščiš celo pico.

"Zelo si želim prikazati vzdušje vojne. Za boljše razumevanje tega, kako je biti tukaj. Vendar je pogosto zelo nevarno. Po drugi strani pa je tukaj vse nevarno," pravi. "Za boj morate biti zelo močni. Celotna oprema na meni tehta približno 70 kg."