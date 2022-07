Slavni kanadski prostovoljec namesto s fronte tvital z domačega kavča

Uporabnik Canadian Ukrainian Volunteer je zaslovel zaradi svojih izjemno grafičnih, doživetih in natančnih zapisov o spopadih in specialnih akcijah v sovražnikovem zaledju. Uporabnik je v nekaterih, predvsem proukrajinskih krogih veljal za zanesljiv vir z bojišča. Po več mesecih bojevanja pa so ga zaradi objav neverodostojnih fotografij z orožjem razkrinkali drugi uporabniki. Samooklicani prostovoljec je najprej blokiral večje število uporabnikov, nato pa je bil izbrisan njegov profil, kateremu je sledilo več kot 120.000 uporabnikov. Zaenkrat ni znano, ali ga je deaktiviral sam, po nekaterih navedbah naj bi to zaradi širjenja lažnih informacij storil Twitter.

Na vrhuncu svoje slave je 'prostovoljec' objavljal na desetine tvitov na dan. Bili so navdahnjeni in izredni, prežeti s pustolovskim slogom, stil pisanja opisuje The Telegraph. V eni od nepozabnih serij tvitov iz aprila se je Kanadčan hvalil, da se je infiltriral v okupirani Herson v južni Ukrajini na kolesu, preoblečen v ruskega vojaka. "Naš kontakt nas je opozoril, naj ostanemo v senci in naj se ne izpostavljamo 'vohunskim' očem," je zapisal. "Dovolj je bilo že odprto okno ali utripanje nekogaršnje cigarete z balkona ali pa lajež psa v daljavi, da smo se oklepali sten v temi in zadrževali dih."

Toda med brskanjem po njegovih objavah na družbenih omrežjih so strokovnjaki in uporabniki odkrili vrsto namigov, ki so pripeljali do odkritja o resnični lokaciji domnevnega borca. Eden od njih je ugotovil, da je njegova puška ponaredek, tako da je natančno primerjal orožje z replikami, dostopnimi na spletu.