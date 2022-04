Slovenija bo za pomoč ukrajinskim beguncem dobila dobrih deset milijonov evrov

Gre za prvo nakazilo v skladu z dogovorom iz začetka marca, v skladu, s katerim so se sprostila pravila o rabi evropskih kohezijskih sredstev. S tem se je omogočila prerazporeditev sredstev za obravnavo in pomoč ukrajinskim beguncem.

Evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je ob tej priložnosti danes dejal: "Ljudje, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, potrebujejo takojšnjo podporo, da varno obnovijo svoja življenja. S predplačili lahko tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, države članice ponudijo hrano, prebivališče, zdravstvene storitve, izobrazbo, pomoč pri iskanju zaposlitve in ostalo."