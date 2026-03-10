Slovenija na pogovor poklicala ruskega veleposlanika

Na zunanjem ministrstvu so na omrežju X zapisali še, da mora Rusija končati vojno in nehati kršiti mednarodno pravo.

Med drugim je v soboto v ruskem napadu na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov umrlo devet ljudi. Med žrtvami napada z balistično raketo, ki je zadela stanovanjsko poslopje, sta bila dva otroka. O smrtnih žrtvah so poročali tudi iz regij Sumi in Herson. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija med drugim ciljala energetske objekte in železniško infrastrukturo.

Ruske sile so ponoči Ukrajino napadle s 137 brezpilotnimi letalniki, ukrajinska protizračna obramba jih je prestregla 122.

V obleganem vzhodnem ukrajinskem mestu Slavjansk v regiji Doneck so bili v ruskih napadih ubiti najmanj štirje ljudje, ranjenih je bilo 16, vključno s 14-letnikom, so sporočile lokalne oblasti.

Objavljene fotografije prikazujejo zgorela vozila in stanovanjsko stavbo, ki je bila v napadih uničena. Po navedbah župana je Rusija mesto napadla s tremi vodenimi bombami.

Drugod po Ukrajini je bilo v napadih po navedbah lokalnih oblasti poškodovanih najmanj 14 ljudi. V mestu Dnipro na jugovzhodu države je bila poškodovana stanovanjska stavba, je na Telegramu sporočil guverner regije Oleksandr Hanša. Poškodovanih je bilo deset ljudi, med njimi 12-letni deček.

Še štirje ljudje so bili poškodovani v mestu Harkov na severovzhodu države v napadu brezpilotnikov, ki so zadeli sosesko enodružinskih hiš, je sporočil župan Ihor Terehov.

Ukrajinske sile so sicer v zadnjih tednih po navedbah generala Oleksandra Komarenka izpod nadzora ruskih sil ponovno prevzele skoraj 400 kvadratnih kilometrov ozemlja in zdaj nadzorujejo skoraj celotno regijo Dnipropetrovsk.

Ruska vojska je medtem sporočila, da je ponoči prestregla 17 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.