Slovenski tanki M-55S v Ukrajini

Slovenija je izpolnila svoj del dogovora z Nemčijo. V Ukrajino je prispela druga večja donacija orožja Ukrajini. Slovenija se s tem glede na svoj BDP uvršča med države, ki so največ prispevale k obrambi Ukrajine. Pošiljko vojaških vozil smo uspeli prestreči na železniški postaji Celje. Pod črnimi ponjavami se je skrivalo 28 tankov M-55S, ki so bili doslej v rezervi Slovenske vojske, zdaj pa bodo v vojni krepili ukrajinsko obrambo. V zameno za donacijo bo Slovenija od Nemčije po navedbah ministrstva za obrambo prejela 40 transportnih vozil.





Po tem, ko smo julija Ukrajini poslali 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil BVP M80A, je v začetku tedna po železniških tirih krenila nova slovenska pošiljka vojaške pomoči. Gre za 28 tankov M-55S, ki smo jih obljubili v zameno za 35 težkih 8x8 nakladalnih tovornjakov in pet težkih 8x8 vodnih cistern za izgradnjo srednje bataljonske skupine. Na ministrstvu za obrambo so nam potrdili, da so tanke uspešno predali Ukrajini. Kot smo že poročali, nam bo 40 transportnih vozil, ki bodo služila tudi za zaščito in reševanje, namenila Nemčija. Dogovor o zamenjavi je premier Robert Golob z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem sklenil septembra. V torek zvečer smo pošiljko slovenskih tankov, ki so bili skriti pod črnimi ponjavami, uspeli prestreči na železniški postaji v Celje. V Ukrajino so nato pripotovali prek Poljske.

Tanki M-55S so po podatkih Slovenske vojske bojna gosenična vozila z reaktivnim oklepom in močno oborožitvijo, namenjena uničevanju nasprotnikove žive sile, oklepnih in drugih bojnih vozil. Gre za nadgradnjo tanka T-55, ki so ga razvili konec druge svetovne vojne, služil pa je kot glavni bojni tank Sovjetske zveze. Tank je oborožen s topom kalibra 105 milimetrov, mitraljezom in sovprežnim mitraljezom. Poleg oborožitve pa je opremljen tudi s sistemom za vodenje ognja, protipožarnim sistemom, JRKB zaščito in sistemom za detekcijo laserskega obsevanja. M-55S je tudi prvi tank, ki je bil pri nas nadgrajen po Nato standardih. Tanki M-55S so bili sicer v rezervni sestavi SV. Slovenija je sicer modernizirala 30 tovrstnih tankov.

Vozila HX 8x8, ki jih bo Slovenija prejela iz Nemčije, medtem nudijo boljšo terensko mobilnost ter so vzdržljiva in zanesljiva tudi na najtežjih terenih. Predstavljajo ključen element logistične flote in nudijo podporo misijam doma in v tujini, ocenjena vrednost enega tovornjaka na trgu pa je okoli pol milijona evrov. "Začetek dobav omenjenih transportnih vozil, med katerimi je poleg nakladnih težkih tovornjakov 8x8 tudi pet s cisternami, pričakujemo predvidoma še v letošnjem letu. Aktivnosti v zvezi s tem potekajo v skladu dogovorom med obema državama," so nam potrdili na ministrstvu za obrambo. Golob je pred dobrim mesecem dni dejal, da je bil dogovor sprejet v duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom, ki se sooča z rusko agresijo, in da bo ta krožna izmenjava okrepila tudi obrambno sodelovanje med državama.

Gre sicer za drugo resno donacijo Ukrajini. Prvo, 35 oklepnikov BVP M80A, je Slovenija v okupirano državo poslala junija letos. V zameno za donacijo bo od ZDA prejela precejšen dobropis, ki naj bi ga uporabila za opremo, ki jo potrebuje pri svojem delovanju. Slovenija sicer, glede na velikost gospodarstva, po podatkih Inštituta za svetovno ekonomijo (IFW) spada med najsolidarnejše dobaviteljice orožja Ukrajini.

