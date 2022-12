Slovenski humveeji v Ukrajini, prvi posnetki tankov M-55

Na spletu se je pojavil posnetek lahkega oklepnega vozila HMMWV M1114 (Humwee) v Ukrajini, ki še vedno nosi slovenske napise in kamuflažne barve. Po naših zanesljivih informacijah je Slovenija pred nekaj tedni Ukrajini donirala 20 vozil. Lahka oklepna vozila so za ukrajinsko bojišče zelo primerna, kot smo izvedeli pa so z našimi dobavami Ukrajinci zelo zadovoljni.

Vprašanje o donaciji smo poslali na ministrstvo za obrambo, kjer pa navadno ne komentirajo donacij Ukrajini, ne s potrditvijo ne z zanikanjem. A po naših zanesljivih informacijah se je Slovenija pred nekaj tedni odločila donirati okrog 20 vozil HMMWV M1114. Gre za vozila iz prve serije slovenskih dobav, ki jim je življenjska doba v Slovenski vojski že potekla. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Visokomobilni lahki oklepniki so pripadnikom SV služili že v Afganistanu. Julija 2005 je M1114, ki je deloval v sklopu kontingenta Slovenske vojske v Afganistanu v misiji ISAF, zapeljal na protitankovsko mino. Vozilo je bilo praktično popolnoma uničeno, vendar nihče od štirih vojakov ni utrpel resnih poškodb. PREBERI ŠE Vojak lažje poškodovan Visokomobilna lahka oklepna vozila so sicer zelo koristna na ukrajinskem bojišču, imajo namreč dobro zaščito proti protitankovskim minam. M1114 je oklepljena različica, ki je opremljena z nosilnim obročem za orožje - lahko gre za bombomet, mitraljez ali netrzajni top. Nekateri humveeji so lahko opremljeni celo s protiletalskimi izstrelki. Ta teden je Slovenska vojska prevzela 38 lahkih večnamenskih vozil 4x4 oshkosh, ki predstavljajo precelj izboljšano kapaciteto lahkih vozil v naboru slovenske oborožitve. PREBERI ŠE Šarec: Pred nami je zametek srednje bataljonske bojne skupine Pred dnevi se je na spletu pojavil še en posnetek nekdanje bojne opreme Slovenske vojske. Gre za enega od 28 tankov M-55S, modernizirane različice sovjetskega T-55. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenija je nedavno Ukrajini namenila še eno donacijo grelcev, agregatov in druge opreme.