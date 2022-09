Slovenski oklepnik zapuščen na ukrajinski fronti

Enega od oklepnikov, ki ga je Slovenija donirala Ukrajini, so našli zapuščenega oziroma poškodovanega. Kot je razvidno iz posnetka, objavljenega na družbenih omrežjih, je oklepnik BVP M80A eden v vrsti treh vojaških vozil ukrajinske 110. mehanizirane brigade. Video so posneli ukrajinski vojaki, in sicer na območju severovzhodno od Hersona in južno od Velike Oleksandrivke.

Gre za enega izmed oklepnikov, ki jih je junija letos Slovenija kot prvo resno donacijo, namenila Ukrajini. Takrat je poslala 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil BVP M80A, ki so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. V zameno za donacijo je Slovenija od ZDA prejela precejšen dobropis, ki naj bi ga uporabila za opremo, ki jo potrebuje pri svojem delovanju.

To pa ni bila zadnja donacija Ukrajini. Slovenija ji je namreč donirala še 28 tankov M-55 S, v zameno pa bo od Nemčije prejela 35 težkih 8X8 nakladalnih tovornjakov in pet težkih 8X8 vodnih cistern za izgradnjo srednje bataljonske skupine. Dogovor je bil po besedah premierja Roberta Goloba sprejet v duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom, ki se sooča z rusko agresijo, krožna izmenjava pa bo okrepila tudi obrambno sodelovanje med državama.

Slovenski oklepnik FOTO: Posnetek zaslona Kot smo že pisali, so tanki M-55 S, ki jih je Slovenija donirala Ukrajini, bojna gosenična vozila z reaktivnim oklepom in močno oborožitvijo, namenjena uničevanju nasprotnikove žive sile, oklepnih in drugih bojnih vozil. Gre za nadgradnjo tanka T-55, ki so ga razvili konec druge svetovne vojne, služil pa je kot glavni bojni tank Sovjetske zveze.