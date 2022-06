Slovenski veleposlanik Tomaž Mencin se je vrnil v Kijev

"Lahko povem, da sem zadovoljna, da se je danes na slovensko veleposlaništvo v Kijevu vrnil naš veleposlanik," je potrdila zunanja ministrica Tanja Fajon. Vrnitev veleposlanika Tomaža Mencina vidi kot pomemben znak podpore Ukrajini in diplomatskim prizadevanjem za končanje vojne v Ukrajini.

"Slovenija podpira Ukrajino in njene pogumne ljudi, ki se borijo za svobodo in demokracijo," so ob delitvi njegove fotografije na spletu zapisali na profilu Slovenia in Ukraine.