Slovo McDonald'sa iz Rusije po 30 letih, lade bo izdeloval Moskvič

McDonald's je v začetku marca, kmalu bo začetku ruske invazije na Ukrajino, zaprl vse svoje restavracije v Rusiji. Danes pa je ena največjih svetovnih verig s hitro prehrano napovedala naslednji korak: Zapustila bo ruski trg zapustila in začela postopek prodaje svojega ruskega premoženja.

"Zaradi humanitarne krize, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, in nepredvidljivega poslovnega okolja je McDonald's sklenil, da nadaljnje lastništvo podjetja v Rusiji ni več vzdržno in ni skladno z vrednotami podjetja," so pojasnili.

Svoje restavracije nameravajo prodati lokalnemu kupcu, pri čemer pa te restavracije po prodaji ne bodo več smele uporabljati imena, logotipa, blagovne znamke ali menija McDonald'sa.

Rusija, kjer McDonald's neposredno upravlja več kot 80 odstotkov restavracij s svojim imenom, predstavlja devet odstotkov prihodkov podjetja in tri odstotke dobička iz poslovanja.

"Izjemno ponosni smo na 62.000 zaposlenih, ki delajo v naših restavracijah, na stotine ruskih dobaviteljev, ki podpirajo naše poslovanje, in na naše lokalne partnerje. Zaradi njihove predanosti in zvestobe podjetju McDonald's je današnja napoved izjemno težka," je dejal glavni izvršni direktor podjetja Chris Kempczinski. A kot je dodal, so zavezani globalni skupnosti in morajo ostati neomajni pri svojih vrednotah.