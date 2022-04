Slovo ukrajinskih marincev: To bo naša poslednja bitka. Spominjajte se nas

"Mariupol branimo že 47 dni. Napadali so nas z letali, tanki in drugim orožjem. Branili smo mesto in naredili nemogoče. Vendar pa lahko vseh virov zmanjka." Tako je na spletu zapisala 36. brigada mornarice ukrajinskih oboroženih sil. V daljšem zapisu so dejali, da se marinci neumorno bojujejo že več kot mesec dni, "brez dopolnitve streliva, hrane in vode". Številni so v vojni umrli, so dodali.

Da so med napadi dobili le malo pomoči v obliki orožja, so poudarili. Da niso imeli možnosti za obrambo ter da jih je sovražnik tako uspel potisniti v tovarno Azovmaš in jih obkoliti: "Zdaj nas poskušajo uničiti."