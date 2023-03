Smrt mladega 'Da Vincija' – za Ruse neonacist, za Ukrajince heroj

Medtem ko Ukrajina žaluje, Rusija slavi. V bitki za Bahmut je padel 27-letni vojak Dmitro Kocjubajlo z nadimkom Da Vinci, ki je bil med Ukrajinci znan po svojem pogumu in bojevanju na prvih linijah že od leta 2014. Lani je prejel odlikovanje in naziv "heroj Ukrajine". A bil je tudi dolgoletni trn v peti Rusov, vodja nacionalistične skupine Desni sektor, ki so jo v Moskvi prepovedali in razglasili za teroristično organizacijo. Ti zdaj slavijo zmago propagande.

Na tisoče žalujočih je v petek na Trgu neodvisnosti v Kijevu pokleknilo v poklon Dmitru Kocjubajlu, najmlajšemu poveljniku prostovoljnega bataljona, ki je ta teden padel v srditi bitki za Bahmut. "Umrl je z orožjem v rokah ... na prvi bojni liniji," so njegovi soborci zapisali na Telegramu. "Živel in umrl je kot heroj." Na pogrebni slovesnosti sta se presenetljivo pojavila tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in gostujoča finska premierka Sanna Marin. Zelenski je Kocjubajlu lani podelil odlikovanje in naziv Heroj Ukrajine. "Bil je eden najmlajših junakov Ukrajine; eden tistih, katerih osebnost, značaj in pogum so za vedno postali osebnost, značaj in pogum Ukrajine. Padel je v bitki pri Bahmutu – bitki za Ukrajino," je dejal ob tem. Kocjubajlo je bil lani uvrščen tudi na Forbesovih "30 Under 30" – seznam mladih Ukrajincev, ki predstavljajo upanje, da bodo obnovili državo.

Kdo je bil Dmitro Kocjubajlo? "Mlad, bister Ukrajinec, ki ga je čakalo dolgo življenje. Nekdo, ki so ga mnogi dojemali kot nesmrtnega, saj si je bilo brez njegove predanosti in domoljubja težko predstavljati prihodnost države. Nekdo, zaradi katerega bi se na tisoče znancev in neznancev zbralo v središču Kijeva, da bi se od njega dokončno poslovili. Bil je eden najmlajših poveljnikov v ukrajinski zgodovini, legendarni vojak in heroj Ukrajine, ki so ga Rusi ubili pri Bahmutu 7. marca," so mu v poklon zapisali pri Kyiv Independentu. 27-letni Kocjubajlo z nadimkom "Da Vinci" se je leta 2014 pridružil skupini Pravy Sektor (Desni sektor) in se začel boriti proti separatistom, ki jih na vzhodu Ukrajine podpira Moskva. Gre za eno najbolj znanih in kontroverznih oboroženih skupin, ki so izšle iz Majdanske vstaje, vala demonstracij, s katerimi so protestniki leta 2014 strmoglavili vlado ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča. Skupina je igrala vidno vlogo v konfliktu, ki je sledil protiseparatistom na vzhodu. V prvih šestih mesecih spopadov, ki so potekali v tistem času, je bil Desni sektor ena od treh najbolj pogosto omenjenih organizacij v ruskih medijih, v Moskvi pa so jo obtožili neonacističnih in fašističnih nagnjenj, jo prepovedali in razglasili za teroristično organizacijo. Kocjubajlov sloves po bojevanju na prvi liniji se je v sedanjem konfliktu še bolj okrepil. Znan po svojem pogumu je bil vsa ta leta ena ruskih glavnih tarč.

'Likvidirali visokega nacionalista' Ruski predsednik Vladimir Putin je ob začetku invazije na Ukrajino izjavil, da je eden od ključnih ciljev "posebne vojaške operacije" njegove države "denacificirati" Ukrajino. Smrt mladega vojaka pomeni zmago propagande za Ruse, ocenjuje Kim Sengupta, urednik pri Independentu, ki je poročal iz konfliktov po vsem svetu. Kot so zapisali na eni prokremeljskih spletnih strani, je bil "likvidiran ukrajinski nacionalist na visokem položaju". "Govorimo o Dmitru Kocjubajlu, poznanem kot 'Da Vinci', vnetem privržencu in enem od vodij Desnega sektorja', ki je v Rusiji prepovedan." Skupina Desni sektor je bila namreč sprva ustanovljena kot konfederacija radikalnih nacionalističnih organizacij. Nekateri od njih, vključno s članom, imenovanim Belo kladivo, so bili pozneje izključeni. Patrioti Ukrajine, paravojaško krilo socialno-nacionalne skupščine države, pa so skupino zapustili, po tem, ko je ta domnevno omilila svojo militantnost. Sengupta piše, da mu je Kocjubajlo povedal, da so si močno prizadevali preprečiti vstop članov z nacističnimi, fašističnimi ali rasističnimi stališči. "Mi smo nacionalisti. Jaz sem nacionalist. Vendar nismo [kot] nekateri drugi, ki so neonacisti, beli supremacisti in vse te stvari. V tej enoti imamo jude, muslimane, kristjane, videli ne boste nikogar z nacistično ali fašistično tetovažo ali čim podobnim. Imamo prostovoljce iz različnih držav, ne moti nas, od kod prihajajo, ali kakšne vere so," je dejal. Kocjubajlo je nadimek "Da Vinci" dobil zaradi svojega občudovanja renesančnega polihistorja v času študija umetnosti. "Všeč sta mi bili njegova domišljija in iznajdljivost, sprejemanje novih idej. Človek ne more občudovati takšnih stvari in biti netoleranten rasist," je še dejal. Zgodba o volku Ena od zgodb, ki je spodbudila takšno prepričanje, je bila o volčjem mladiču, ki so ga on in njegova enota vzgojili po tem, ko so lovci ustrelili njegovo mamo. Postal je njihova maskota, enota ima volkove v emblemu. Na vprašanje novinarja, s čim so hranili volka, je Kocjubajlo odgovoril, da so bile v kletki "kosti rusko govorečih otrok". Ko je Kocjubajlo prejel priznanje Zelenskega, so se v ruskih medijih pojavile trditve, da je Ukrajina eno svojih najvišjih priznanj podelila desničarskemu skrajnežu, ki je želel svojega volka hraniti s "kostmi ruskih otrok". "Očitno je šlo za šalo, to je lahko vedel kdor koli. Poskušal sem se norčevati iz smešnih stvari, ki jih govorijo o nas, in to se je spremenilo v dejstvo," je protestiral Kocjubajlo. "Predvidevam, da jim je to pomagalo na način, kot so želeli – da se ljudje bojijo in sovražijo drug drugega," je še dejal. "Zdaj smo v pravi vojni, ne samo v propagandni. Veliko bitk bo in ljudje bodo umirali – sprejeti moramo, da ne bomo vsi iz tega prišli živi."

