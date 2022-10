So ruske enote v Ukrajini res uničile slovenske tanke?

"Ruska vojska je uničila bataljon ukrajinskih enot, ki je bil opremljen z makedonskimi in slovenskimi tanki," so poročanje ruskih medijev povzeli nekateri srbski mediji. Ukrajinski bataljon naj bi tanke prejel v okiru programa pomoči držav Nata. Poleg tankov T-72 naj bi ruske sile v napadu uničile tudi oklepne traktorje ter izvidniška patruljna vozila. Na spletu so se pojavili tudi posnetki uničenih tankov.

Da so ruske sile uničile slovenske tanke, so povzeli tudi nekateri slovenski mediji. A po naših neuradnih podatkih ne gre za slovenske tanke, saj teh tam sploh ni.

Pred meseci sta se državi sicer pogovarjali tudi o možnosti, da bi Slovenija v Ukrajino poslala svoje tanke M-84.

Slovenija je prvo resno donacijo Ukrajini namenila junija letos, in sicer 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil. Vozila BVP M80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. V zameno za donacijo je Slovenija od ZDA prejela precejšen dobropis, ki naj bi ga uporabila za opremo, ki jo potrebuje pri svojem delovanju.

Sicer pa so enega od oklepnikov BVP M80A, ki ga je Slovenija donirala Ukrajini, konec septembra našli zapuščenega oziroma poškodovanega na območju severovzhodno od Hersona in južno od Velike Oleksandrivke.