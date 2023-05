So ruske sile v Ukrajini uničile prvi slovenski tank?

Tanki M-55S so po podatkih Slovenske vojske bojna gosenična vozila z reaktivnim oklepom in močno oborožitvijo, namenjena uničevanju nasprotnikove žive sile, oklepnih in drugih bojnih vozil. Gre za nadgradnjo tanka T-55, ki so ga razvili po drugi svetovni vojni, služil pa je kot glavni bojni tank Sovjetske zveze. Tank je oborožen s topom kalibra 105 milimetrov, mitraljezom in sovprežnim mitraljezom. Poleg oborožitve pa je opremljen tudi s sistemom za vodenje ognja, protipožarnim sistemom, JRKB zaščito in sistemom za detekcijo laserskega obsevanja. M-55S je tudi prvi tank, ki je bil pri nas nadgrajen po Nato standardih. Tanki M-55S so bili sicer v rezervni sestavi SV. Slovenija je sicer modernizirala 30 tovrstnih tankov.