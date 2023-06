So saboterji plinovoda Severni tok za bazo napada uporabili Poljsko?

Wall Street Journal poroča, da so nemški preiskovalci v celoti rekonstruirali dvotedensko potovanje "Andromede" (15-metrske jahte), za katero sumijo, da je vpletena v sabotažo Severnega toka. Morebitno vpletenost jahte, ki je v lasti ukrajinskih državljanov, so identificirali že marca.

V preiskavi so ugotovili, da se je jahta oddaljila od cilja in se podala v vode Poljske. To naj bi razkrili podatki z Andromedine radijske in navigacijske opreme, satelitskih in mobilnih telefonov, računov elektronske pošte in vzorcev DNK, ki so ostali na krovu. Nemški preiskovalci ugotavljajo, ali lahko vzorce DNK povežejo z ukrajinskimi vojaki, poroča Reuters.