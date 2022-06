Sodišče v Donecku zajeta Britanca obsodilo na smrt

Sodišče mednarodno nepriznane Ljudske republike Doneck je Britanca Aidena Aslina in Shauna Pinner ter Maročana Saauduna Brahimija obsodilo na smrt. Sodišče je kazen utemeljilo s tem, da so bili Britanca in Maročan plačanci in ne pripadniki ukrajinskih oboroženih sil, zato zanje ne veljajo mednarodne konvencije. Velika Britanija že od začetka procesa trdi, da jima pripada status vojnih ujetnikov, zato proti njima ne bi smel biti sprožen sodni proces.

28-letni Aiden Aslin, 48-letni Shaun P i nner in Saaudun Brahim so prejeli najvišjo možno kazen sodišča v Donecku. Agencija RIA News je na Telegramu zapisala, da je Vrhovno sodišče Ljudske republike Doneck izreklo prvo obsodbo za tuje plačance: Aslin, Pinner in Saaudun so bili spoznani za krive in obsojeni na smrt.

icon-expand Shaun Pinner in Aiden Aslin (Twitter) FOTO: Twitter

Sodišče je po poročanju tiskovne agencije Interfax zasledovalo "ne le predpisane norme, temveč glavno, nedotakljivo načelo pravičnosti". Trojico so obsodili zaradi najemništva in dejavnosti, uperjenih k prevzemu oblasti in strmoglavljenju ustavnega reda Ljudske republike Doneck. Tiskovna agencija Tass je citirala odvetnika obtoženih, ki je povedal, da se bodo vsi trije pritožili na izrečeno kazen. Za to imajo mesec dni časa, poroča TASS.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Aslin, ki prihaja iz Nottinghamshireja, se je v Ukrajino preselil že leta 2018. Pred tem se je v Siriji boril na strani Kurdov proti pripadnikom Islamske države. Aslina, ki je bil v prvih tednih ruske invazije zelo aktiven tudi na Twitterju, so ruske sile zajele v Mariupolu. Enaka usoda je doletela tudi Pinnerja, nekdanjega pripadnika britanskih oboroženih sil.