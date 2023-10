Šojgu: ukrajinska protiofenziva neuspešna, poskus izkrcanja na Krimu

Poskusi ukrajinskih sil, da bi v protiofenzivi prebile rusko obrambno linijo na vzhodu in jugu države, so bili neuspešni, je dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Ukrajinski generalštab poroča o intenzivnih bojih na vzhodu države. Kot je poudaril Šojgu, ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov za nove ofenzivne operacije, zato vpoklic novih nabornikov ni potreben.

Sergej Šojgu je na srečanju vojaškega vodstva v Moskvi dejal, da so ruske sile "znatno oslabile" bojni potencial ukrajinske protiofenzive in "sovražniku povzročile resno škodo". Ruska vojska je po poročanju ministrstva za obrambo uspešno odbila ukrajinske napade na območju Bahmuta in Soledarja v regiji Doneck, neuspešni so bili tudi ukrajinski poskusi, da bi prebili rusko obrambno linijo v Rabotinu in Verbovu v Zaporožju, je dejal Šojgu.

Ruski obrambni minister je tudi dejal, da vpoklic novih ruskih nabornikov za vojno v Ukrajini ni potreben. Poudaril je, da ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov za izvedbo nalog, potrebnih v vojni proti Ukrajini. Po njegovih besedah je od začetka leta k pogodbenemu služenju v ruski vojski pristopilo 335.000 prostovoljcev, samo septembra 50.000. Kot v dnevnem poročilu poteka vojne navaja ukrajinski generalštab, medtem potekajo intenzivni boji na vzhodu Ukrajine. O večjih premikih fronte iz Kijeva sicer ne poročajo. Ruske obmejne regije znova tarča napadov z droni Kljub temu, da je zaenkrat ruski vojski uspelo zaustaviti ukrajinske poskuse preboja na ozemlju Ukrajine, pa so obmejne ruske regije precej redno izpostavljene napadom z droni. Nad tremi ruskimi obmejnimi regijami je zračna obramba ponoči sestrelila 31 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, je danes prek Telegrama sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Iz Belgoroda, Kurska in Brjanska o morebitnih žrtvah ne poročajo. Prav tako niso sporočili, da je kateremu izmed brezpilotnikov uspelo zadeti cilj.

Guverner Brjanska Aleksander Bogomaz trdi, da je ta regija, ki meji na sever Ukrajine, bila hkrati tarča napadov s kasetnim strelivom. V napadih naj bi bilo poškodovanih več stanovanjskih in drugih objektov. Ena upravna stavba naj bi bila poškodovana tudi v Belgorodu, navedbe tamkajšnjega guvernerja Vjačeslava Gladkova povzemajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo v Moskvi je ob tem sporočilo še, da so uspešno ustavili poskus izkrcavanja ukrajinskih sil na polotoku Krim, ki ga ruske sile zasedajo od leta 2014. Od začetka ukrajinske protiofenzive junija letos so se okrepili napadi domnevno ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in raket na ozemlje enostransko priključenega polotoka in Rusije, vključno z Moskvo. Poleti naj bi ukrajinske sile uspešno izvedle tudi posebno operacijo po kratkotrajnem izkrcanju na Krimu.