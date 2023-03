'Sovražnik poskuša obkoliti mesto, to je drugi Bahmut'

Britansko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je so enote 1. Slovanske brigade donetskih upornikov v zadnjih treh tednih napredovale v okolici Avdejevke (Avdijivke). Po padcu vasi Kamjanka in Krasnogorovka, so ruske enote presekale železniško progo, ki vodi v mesto s severa in napredovale do vasi Stepovoje. Avdejevki se približujejo tudi z juga, kjer naj bi dosegli obrobje mesta, v katerem je pred vojno živelo nekaj več kot 30.000 ljudi.

"Kompleks koksarne Avdiivka bo verjetno postal ključno območje, ki je še posebej priročno za obrambo," piše v najnovejšem poročilu britanskega ministrstva. "Oskrbovalne linije proti zahodu so vse bolj ogrožene," navaja poročilo in dodaja, da razmere postajajo podobne stanju v Bahmutu.

V operativno-strateški skupini ukrajinskih sil Tavria so za Reuters povedali, da so britanska poročila verodostojna in da "sovražnik poskuša obkoliti mesto Avdijivka, ki postaja drugi Bahmut".