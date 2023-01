Spali na skladišču orožja? V ukrajinskem napadu več deset mrtvih ruskih vojakov

V stavbi, šlo naj bi za zapuščeno tehnično šolo, se je na silvestrovo nahajala večja skupina ruskih vojakov. Po poročanju nekaterih medijev naj bi jih bilo okrog 500. Rakete so poslopje zadele okrog polnoči. Podatki o žrtvah zaenkrat niso znani, obe strani navajata različne številke, od nekaj deset do celo 400.

Po poročanju ukrajinskih medijev je nato prišlo do silovite eksplozije, saj naj bi v stavbi skladiščili tudi večje količine streliva. Po neuradnih podatkih so bili v stabvi nameščeni mobilizirani vojaki, ki so se pripravljali za odhod v prve bojne linije.