Spopad ruskih veljakov za Putinovim hrbtom

Poleg izgube pomembnih ozemelj v Ukrajini, se Vladimir Putin morebiti sooča še z notranjimi težavami. Odvija se spopad ruskih veljakov za vpliv na ministrstvu za obrambo. Pojavljajo se tudi ugibanja, da naj bi dejanski lastnik zloglasne skupine Wagner, Jevgenij Prigožin skušal za Putinovim hrbtom spodnesti trenutnega ministra za obrambo, Sergeja Šojguja. Nekateri posnetki pritožb ruskih mobilizirancev naj bi bili vsaj delno uprizorjeni, da bi krivdo za neuspehe mobilizacije naprtili Šojguju.

Nedavno je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, prikazujoč približno 500 mobiliziranih vojakov v regiji Belgorod, ki ga je objavil ruski neodvisni Telegram kanal Rybar. Vojaki so se pritoževali, da niso bili razporejeni v nobeno enoto, da ne bodo imeli nobenih vojaških vaj preden gredo v prvo bojno linijo v Herson ter, da so cel teden preživeli v "brutalnih razmerah", brez podpore. Vojak je govoril, da so jih vsi zapustili, da je med njimi mnogo bolnih, da imajo zastarelo orožje, ki ni nikjer registrirano, hrano pa naj bi si mogli kupovati sami. Poleg tega naj bi njihovi jezi botroval tudi slab odnos z generali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Obtožbe, da so vojaki primorani oditi na fronto brez osnovnih vojaških vaj so ostre, vojaški tožilci naj bi že začeli inšpekcijo glede sporočila, ki so ga posneli mobiliziranci, potem ko naj bi jih njihovi poveljniki zapustili. Rybar je zato objavil tudi slike iz vadbenega taborja v Leningradu, ki jim jih je poslal eden od mobiliziranih vojakov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novinar Mark Krutov je opazil, da ima eden od moških na svoji uniformi našitek s simbolom skupine Wagner. Na posnetkih se je znova pojavil Sergej Surkov, gre za domnevnega mobiliziranca iz Moskve, ki je pred časom objavil posnetek, na katerem se je pritoževal nad procesom mobilizacije, vendar na drugi lokaciji. Pojavljajo se ugibanja, da v resnici ne gre za mobiliziranca ampak za člana skupine Wagner. Kar pa sproža več vprašanj kot odgovorov. Govorice, da naj bi domnevni finančnik skupine Wagner, Jevgenij Prigožin želel zamenjati ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, ki naj bi bil kriv za poraz Rusije v Harkovu pomenijo, da bi lahko šlo za bitko med ruskimi veljaki. Prigožin, ki ga imenujejo tudi "Putinov kuhar" ostro zanika vsakršno povezavo s skupino Wagner, ki uradno naj ne bi niti obstajala. Pravzaprav je skupina, kot je Wagner v Rusiji nezakonita. In kljub temu je kontroverzna skupina Wagner močno prisotna na ukrajinskem bojišču.

Če bi se ugibanja, da želi Prigožin s pomočjo skupine Wagner zamenjati Šojguja izkazala za resnična, bi to lahko pomenilo, da je Putin izgubil nadzor nad celotno situacijo, menijo kritiki. Nekateri dvomijo v resničnost posnetkov, oziroma mislijo, da gre za uprizorjene video posnetke, kjer je Prigožin nastavil svojo vojsko, da bi krivdo za neuspehe pripisali Šojguju. Wagnerjevi borci naj bi bili med neznanimi vojaki posebnih enot že, ko je Rusija izvedla priključitev Krima leta 2014. Zagotavljali so podporo proruskim separatistom, ki so se borili proti ukrajinski vojski v regijah Donecka in Luganska. Wagnerjeve borce, ki so pogosto imeli izkušnje v vojski ali posebnih enotah, so uporabljali za nekatere najnevarnejše pehotne naloge. Zanimivo je še, da je nekaj dni nazaj policija v Moskvi aretirala uslužbenca Prigožinove medijske skupine Patriot Alekseja Slobodenjuka, ki vodi mrežo Telegram kanalov, znanih po napadih na Šojguja, Vjačeslava Volodina in druge.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Šojgu je deležen mnogih kritik, ne samo s strani Wagnerjeve skupine, temveč tudi drugih. Po prejšnjih spodrsljajih ruske vojske je skrajna desnica že kritizirala Šojguja, ki ni etnični Rus in je zato lahka tarča ultranacionalistov. Toda prejšnji teden, ko je Rusija nekaj ur po razglasitvi priključitve štirih ukrajinskih regij izgubila pomembno mesto Liman v regiji Doneck, so se obtožbe proti obrambnem ministru okrepile.

icon-expand Sergej Šojgu na desni FOTO: AP

V aktualne spore v vrhu ruskega obrambnega ministrstva se je vpletel tudi čečenski voditelj, Ramzan Kadirov, ki ga je Putin nedavno razglasil za generalpolkovnika. Ta je na Telegramu objavil zapis, v katerem je obtožil generalpolkovnika Aleksandra Lapina za poraz v Limanu – in vrhovnega ruskega vojaškega poveljnika, načelnika generalštaba Valerija Gerasimova, za ignoriranje njegovih prejšnjih pritožb glede Lapinovega vodenja vojaških enot. Lapin naj bi vodil obrambo Limana iz 150 kilometrov oddaljenega Luganska in zanemarjal komunikacijske in logistične vidike obrambne operacije. "Lapinovo pomanjkanje nadarjenosti ni najslabše. Največja težava je, da mu ljudje na najvišjih položajih v generalštabu čuvajo hrbet." je zapisal Kadirov. "Če bi bilo odvisno od mene, bi Lapinu odvzel vse čine in ga ponižal v vojaka in ga poslal v prve bojne črte s pištolo, da s svojo krvjo spere svojo sramoto."