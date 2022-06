Srditi boji v Severodonecku, Ukrajina: Skoraj nam je zmanjkalo streliva

Po podatkih britanske obveščevalne službe ruske vojaške enote v okolici Severodonecka niso napredovale proti južnemu delu tega mesta na vzhodu Ukrajine. Ruska stran medtem navaja, da se ukrajinske enote počasi umikajo v sosednji Lisičansk. Vseeno se na ulicah Severodonecka nadaljujejo intenzivni spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami.

Bitka za Severodoneck se nadaljuje. Ruske enote so prevzele nadzor na letališčem, Ukrajinci pa uspešno branijo južni del mesta in območje tovarniškega kompleksa Azot. Medtem je ruska vojska uspela prečkati reko Severski Donec pri krajih Svjatogorsk in Tatjanovka, s tem pa je naslednje večje mesto v Donecku Slavjansk sedaj ogroženo tudi s severne smeri. Ruske sile prodiraju tudi iz območja Popasne proti severu in ogrožajo oskrbovalne poti ukrajinskih enot v Lisičansku in Severodonecku.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Obe strani sta v spopadih verjetno že utrpeli veliko število žrtev, je v svojem dnevnem poročilu še zapisalo britansko obrambno ministrstvo. Od začetka ruske invazije je umrlo približno 10.000 ukrajinskih vojakov, je danes povedal svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič. Kot je dejal, vsakodnevno že od začetka ruske invazije izgubijo do 200 vojakov. Ukrajinski generalštab medtem ocenjuje, da je ruska vojska utrpela približno 32.000 žrtev. Rusija podatkov o žrtvah v svojih vrstah ni sporočila že od sredine marca, ko so priznali nekaj več kot 1300 mrtvih.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem nagovoru sodržavljanom dejal, da v Donbasu potekajo "zelo ostri spopadi" proti ruskim silam, ki po njegovih besedah poskušajo uničiti vsa mesta na vzhodu države, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Na vzhodu Ukrajine o uspehu na bojišču sicer vse bolj odločajo rakete, topništvo in havbice, ki omogočajo napade na sovražnikove položaje tudi več kilometrov za frontno črto, poroča britanski BBC. Zdi se, da ima Rusija v tem boju zdaj odločilno prednost. Kot navaja The New York Times, Ukrajini primanjkuje streliva, zaradi tega pa "pada morala ukrajinskih borcev v fronti". Visok ukrajinski obveščevalni uradnik Vadim Skibicki je za britanski časnik Guardian povedal, da je ukrajinski strani skoraj zmanjkalo streliva. Ob tem je dejal, da imajo Rusi zdaj do petnajstkrat več artilerije in da Ukrajinci nujno potrebujejo zaloge orožja, ki jih obljubljajo zahodne države.

Severodoneck je sicer eno od zadnjih mest, ki Rusiji stojijo na poti do prevzema nadzora nad celotno regijo Donbas na vzhodu Ukrajine. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass je v zadnjih treh letih v separatističnih samooklicanih ljudskih republikah Luhansk in Doneck na tem območju več kot 800.000 ljudi prejelo rusko državljanstvo. Ursula von der Leyen znova v Kijevu Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bo danes srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in premierjem Denisom Šmihalom razpravljala o nerešenih vidikih ukrajinske prošnje za članstvo v EU. Ukrajina je prošnjo za članstvo v EU vložila marca, kmalu po začetku ruske invazije 24. februarja. Evropska komisija naj bi svoje mnenje o tem, ali naj Ukrajina pridobi status kandidatke za članstvo, objavila prihodnji petek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke