Srditi spopadi v Donbasu, Rusija utrjuje položaje na Krimu

Ukrajinske in ruske enote so po navedbah generalštaba ukrajinske vojske vpletene v srdite spopade na območju Donbasa na vzhodu Ukrajine. Generalštab v Kijevu je poročal o topniškem in tankovskem obstreljevanju več vasi na tem območju.

Ruske sile v Donbasu. FOTO: AP Po ukrajinskih navedbah je prišlo do obstreljevanja vasi Vodjane, Krasnohorivka in Marijinka blizu mesta Avdijivka. Trditev Kijeva ni bilo mogoče neodvisno preveriti, a se ujemajo s poročili ruskih vojaških blogerjev. Položaj na prvi bojni liniji za zdaj ostaja nespremenjen. Do silovitega obstreljevanja je prišlo tudi okoli mesta Bahmut in na območju Kupjanska, kjer je pomembno železniško križišče. Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes poročalo o izgubah ukrajinskih sil na ozemlju separatistične Doneške ljudske republike. Kot je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Igor Konašenkov, je ukrajinska vojska v poskusih zaustavitve napredovanja ruskih enot na območju vasi Sladkoje, Vladimirovka in Pavlovka izgubila več kot sto mož in bila potisnjena nazaj na začetne položaje. PREBERI ŠE Objavili posnetke s kraja eksplozije, Ukrajinski preiskovalci že prispeli na Poljsko Herson spet povezan s Kijevom Ukrajina bo medtem danes ponovno vzpostavila železniško povezavo med glavnim mestom Kijev in nedavno osvobojenim Hersonom, je prek družbenih omrežij sporočil namestnik guvernerja hersonske regije Sergij Hlan. Prvi vlak bo zapustil Kijev danes ob 22.14 po lokalnem času in v mesto Herson prispel ob 9. uri zjutraj. Potem ko so se ruske sile prejšnji teden v celoti umaknile z desnega brega reke Dneper, so v regionalno prestolnico kmalu za tem vstopili ukrajinski vojaki. Herson je v ponedeljek obiskal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal novinarjem, je želel s svojo navzočnostjo izraziti osebno podporo prebivalcem tega južnoukrajinskega mesta, ki je bilo od začetka ruske agresije februarja pod rusko zasedbo. Herson je edina regionalna prestolnica, ki jo je Rusom od začetka invazije uspelo zavzeti, in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni. PREBERI ŠE Opustošeno, izropano območje, ki pa se veseli: Čudež je, da sem tukaj Rusija "utrjuje položaje" na Krimu Na drugi strani pa Rusija utrjuje svoje položaje na Krimskem polotoku, ki si ga je priključila leta 2014, potem ko so ukrajinske sile izpod nadzora ruske vojske iztrgale velik kos ozemlja v sosednji regiji Herson na jugu Ukrajine. "Na ozemlju Krima pod mojim nadzorom poteka utrjevanje položajev, da bi zagotovili varnost vseh prebivalcev Krima," je na družbenih omrežjih sporočil Sergej Aksjonov, vodja ruskih oblasti na okupiranem polotoku. Poudaril je, da bodo trenutno načrtovani ukrepi, ki se izvajajo po navodilu oblasti v Moskvi, zadostovali za zagotovitev varnosti na Krimu. PREBERI ŠE Musk bi Krim predal Rusiji, Tajvan pa Kitajski IAEA želi umik Rusije iz nuklearke Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) pa je znova pozvala Rusijo k takojšnjemu umiku iz nuklearke v Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine. Svet guvernerjev agencije je v tretji resoluciji od začetka vojne v Ukrajini Rusijo tudi pozval, naj prekine vse dejavnosti v ukrajinskih jedrskih objektih. Svet guvernerjev je v resoluciji med drugim izrazil tudi zaskrbljenost zaradi pritiska Rusije na ukrajinske zaposlene in aretacij v elektrarni. 35-članski svet guvernerjev je o resoluciji glasoval za zaprtimi vrati. Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta Rusija in Kitajska glasovali proti resoluciji, sedem držav članic pa se je vzdržalo. Jedrska elektrarna v Zaporožju, največja nuklearka v Evropi, je od marca pod ruskim nadzorom, obstreljevanje v okolici objekta pa od takrat vzbuja strah pred jedrsko nesrečo. IAEA si prizadeva, da bi na območju jedrske elektrarne vzpostavili varno območje in s tem zmanjšali tveganje za jedrsko nesrečo.